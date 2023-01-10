Какую свечу купить в дом, чтобы она принесла всей семье большую прибыль

Наш дом всегда должен приносить уют, достаток и счастье. Издавна верили, что в доме не должно быть неприятных вещей.
Специалисты утверждают, что богатые люди тщательно выбирают в свой дом ароматы, статуэтки, декор. Все эти вещи могут притягивать удачу и отталкивать счастье.
Узнайте, какие 3 вещи в доме могут привлечь вам успех, и какой аромат свечи стоит купить уже сейчас.
Какой декор приносит в дом удачу
Обычный клубок красной нити. Такая вещи должна быть в каждом доме. Клубок шерстяной красной нитки поможет привлечь деньги и преодолеть финансовые неприятности. Чтобы он скорее помог вам совершить долгожданную покупку, можно купить в дом денежные амулеты и прикрепить к красному клубку нити.
Материальный достаток приносят статуэтки и фигуры жаб, но не все. Жаба должна обязательно держать во рту монету. Это давняя китайская фигурка есть у многих миллионеров.
Удивительно, но зеркало в доме может работать магнитом, как бедности, так и успеха. В зеркале должно отображаться только позитивное. Напротив зеркала нельзя вешать картины. Лучше чтобы в зеркале отображались свежие цветы в доме, статуэтка лягушки или денежный амулет.
Какие свечи в доме приносят деньги
Многие знают, что свечи в доме приносят расслабляющую атмосферу и успокоение. Чтобы такая вещь еще и служила вам для привлечения денег, стоит выбирать правильные ароматы. Специалисты утверждают, что деньги притягивают запахи корицы, кедра и пачули. А удачу: базилик, сантал и апельсин.
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