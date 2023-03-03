Какую стрижку сделать после 40 лет: 3 кокетливых варианта с эффектом минус 10 лет

Модные женские короткие стрижки для женщин после 40 лет позволят быстро начать жизнь с чистого листа. Они подарят легкость и уверенность в себе.

Иногда лучшее, что может сделать женщина, - это взять и обрезать локоны, оставив в прошлом все то, что давит своим грузом. Короткая стрижка позволяет кардинально изменить образ и себя вместе с ним. Поход к парикмахеру дарит возможность выйти за рамки привычного и ощутить глоток свежего воздуха.

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Тем более, что сейчас короткие стрижки снова в моде – вместе с приходом весны многие смело используют ножницы для того, чтобы избавиться от длинных прядей и открыть свою жизнь для чего-то нового. А если учесть то, что модные короткие стрижки 2023 освежают образ и позволяют вмиг сбросить 5-10 лет, то их смело могут взять на вооружение те, кто переступил порог в 40 лет.

Мы сегодня расскажем вам о том, какую стрижку сделать после 40 лет, чтобы выглядеть моложе, стать увереннее в себе и ощутить легкость.

Итак, омолаживающие женские короткие стрижки после 40 лет – 3 идеальных варианта, которые заставят поверить в чудо:

1. Стрижка пикси омолаживает лицо

Отправной точкой для коротких стрижек с эффектом омоложения является смелая пикси. Это самое лучшее решение для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа. В сезоне весна 2023 в моде как ретро-варианты в стиле 60-х, так и удлиненный, слегка лохматый вариант в стиле гранж. Кроме того, особого внимания заслуживает аккуратный классический силуэт. В любом случае, вы останетесь довольны, ведь стрижка пикси не слишком привередлива в укладке. Правда, для того, чтобы выглядеть эффектно и стильно, раз в полтора месяца вам придется идти к своему парикмахеру.

Короткие стрижки после 40 лет / Instagram

2. Стрижка 2023 бикси освежает образ

Это потрясающая женская стрижка на короткие волосы, которая молодит. В ее основе – немного боба, немного пикси. Проще говоря – сверху волосы стригут чуть короче, а сзади – чуть длиннее. Вы скажете – это маллет? Нет-нет, эта короткая стрижка в разы женственнее. Если не пожалеете несколько минут на укладку, то получите шикарную прическу с эффектом минус 10 лет.

Короткие стрижки после 40 лет / Instagram

3. Французский боб 2023 вас очарует

Если женские стрижки "под мальчика" вас не привлекают, а душа требует перемен, тогда находкой для вас станет французский боб. Фишкой этого боба является длина — линия среза проходит где-то между челюстью и мочкой уха. А дальше – включайте фантазию и укладывайте волосы так, как вам больше нравится. Эта кокетливая стрижка особенно красиво выглядит с добавлением короткой челки.

Короткие стрижки после 40 лет / Instagram

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