Какую рыбу лучше всего жарить на мангале: 5 самых вкусных

Для многих морепродукты — это любимое блюдо, приготовленное на гриле: большая часть их сезонная и, следовательно, самая свежая.

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Рыба - отличное решение для мангала / Фото Pixabay

Жизнь хороша с мангалом: приятное шипение, аромат дыма, разносящийся по окрестностям, радость стоять на улице, возможно, босиком, готовя еду, чтобы поделиться с друзьями и семьей.

Для многих морепродукты — это любимое блюдо, приготовленное на гриле: большая часть их сезонная и, следовательно, самая свежая.

Морепродукты и рыба на гриле также являются легкой закуской и прекрасным дополнением к салатам и овощам на гриле. И самое главное, поскольку морепродукты являются нежирным источником белка, насыщенного полезными для сердца омега-3 жирными кислотами, они полезны для здоровья.

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Какую рыбу лучше всего готовить на мангале

Красиво приготовленное на гриле рыбное филе — это зрелище, но, как известно многим домашним поварам, это еще и настоящий подвиг.

Бекки Селенгут, шеф-повар и автор книги "Хорошая рыба: 100 устойчивых рецептов морепродуктов с тихоокеанского побережья" говорит, что ключом к успеху является выбор правильного вида рыбы, которая хорошо выдерживает жарку на гриле, и использование правильного метода приготовления.

Какая рыба самая вкусная на гриле? Более жирная рыба, такая как кижуч, нерка или королевский лосось, лучше всего подходит для гриля.

Селенгут говорит, что у этих сортов также есть то, что она описывает как "океанский" вкус. "Большое количество жира, как в лососе, обладает сильным ароматом", — объясняет она. "Это более выраженный океанский вкус, чем у сардин и скумбрии".

Несколько более постная рыба, такая как палтус и тунец, также хорошо "работает" на гриле, но с меньшим количеством жира и, следовательно, с меньшим вкусом. Но можно использовать соусы, чтобы оживить блюдо.

1. Лосось

Лосось имеет яркий, свежий вкус, который идеально подходит для приготовления на гриле. Полная полезных жиров и богатая белком, это легкая, полезная рыба. Стейки лосося, которые обычно имеют толщину от 5 до 7 сантиметров, лучше всего подходят для гриля — более тонкое филе, как правило, разваливается. Красная рыба на мангале - блюдо тонкое. Если оставить кожу, рыба будет держаться вместе и не прилипнет к грилю.

Рыба на мангале: маринад

Поскольку у лосося от природы насыщенный вкус, простой маринад из соли, перца и оливкового масла — это все, что вам нужно для вкусного ужина из лосося на гриле.

2. Тунец

Его часто упускают из виду, но тунец с высоким содержанием белка и полезного жира является отличным выбором для приготовления на гриле. Вкус исключительный, а твердая мясистая текстура привлекательна. Выбирая филе тунца для гриля, обратите внимание на темно-красный цвет без темных пятен.

Как и многие рыбы, тунец очень нежирный и быстро высыхает, поэтому используйте мягкий маринад, чтобы сохранить натуральные соки. Сколько по времени нужно жарить рыбу? Филе толщиной 2,5 см обжаривайте на сильном огне в течение 8–10 минут, чтобы оно не пережарилось. Так как тунец очень постный, его легко переготовить. Если он получается суховатым, подавайте его с соусом, лимонным соком или сальсой, чтобы придать ему дополнительную сочность.

3. Креветки

При приготовлении креветок Селенгут использует то, что она называет правилом "С". "Когда вы видите скручивание креветки и все еще видите внутреннюю часть буквы C, когда голова встречается с хвостом, снимите ее", — говорит она.

От двух до пяти минут, в зависимости от размера, — это все, что им нужно, пока снаружи не появится румяная корочка. Даже лучше, если скорлупа не повреждена, так как она может действовать как защитное покрытие, предотвращающее переваривание и сохраняющее аромат.

4. Целая форель

Отличная опция - рыба на мангале в фольге. Повар советует людям есть целую форель, более постную рыбу, которую лучше всего готовить в слегка смазанной маслом фольге, чтобы она не развалилась при переворачивании.

"Начините очищенную форель свежими ароматными травами, такими как эстрагон, базилик и итальянская петрушка, и несколькими тонкими ломтиками лимона", — говорит она. "Поместите форель в фольгу смажьте рыбу оливковым маслом. Готовьте на гриле, время от времени переворачивая, в течение примерно 20 минут или пока рыба не начнет отслаиваться при проверке вилкой в самой толстой части".

5. Дорадо

Нежирная, плотная текстура дорадо делает ее еще одной рыбой, идеально подходящей для приготовления на гриле. Она не только богата белком и витамином B12, но ее сладковатый вкус делает ее универсальным выбором, который хорошо сочетается со многими различными гарнирами.

Чтобы филе дорадо не высохло и не прилипло к грилю, смажьте его маслом. Поместите филе прямо на гриль на сильном огне в течение минуты или двух, чтобы обжарить, затем отодвиньте его от пламени, чтобы оно получало непрямой жар примерно на 10 минут.

Когда дело доходит до мяса, приготовить его на гриле относительно просто: выберите любимую нарезку, маринад или нарезанное мясо и бросьте его на мангал. Жарить рыбу немного сложнее. Некоторые виды рыбы имеют более нежные филе вообще не подходят для жарки на гриле. Запомните, твердая, сытная рыба, такая как лосось, рыба-меч, тунец, окунь и скумбрия, отлично держится на мангале и великолепно сочетаются с овощами и белым вином.