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Какую рыбу лучше всего делать в кляре: как приготовить хрустящие кусочки

Алена Кюпели
9 августа 2023, 15:40 обновлено 9 августа, 15:47
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Если вы собираетесь жарить рыбу, мы рекомендуем избегать сортов с текстурой, напоминающей стейк.
рыба
Для лучшего обжаривания вам нужно покупать кусочки толщиной менее 4 см / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Хотя всегда весело отправиться в местное кафе за жареной рыбой, почему бы не приготовить ее самостоятельно. Приготовленная дома рыба может быть даже более вкусной и в подметки не годиться той, что приготовили в кафе.

Но преждем чем начать, нужно выяснить, какая рыба лучше подходит для жарки?

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Треска

Треска часто используется для приготовления рыбы с жареным картофелем, потому что она идеально подходит для панировки и жарки при высоких температурах. Треска может быть довольно крупной, поэтому при ее покупке обязательно проверяйте рыбу на свежесть, а также учитывайте размер филе. Для лучшего обжаривания вам нужно покупать кусочки толщиной менее 4 см, которые поместятся в вашей сковороде или фритюрнице, не касаясь сторон и не перекрывая друг друга.

Совет: что можно добавить в кляр для рыбы?

Попробуйте воду заменить на куриный бульйон. То есть разводите муку и яйцо не водой, а куриным или мясным бульйоном. Вкус будет более насыщенным.

Тилапия или сом

Если треска не в вашем вкусе, попробуйте выращенную на ферме тилапию или сома. Обе эти готовые к жарке рыбы доступны на большинстве рынков и очень доступны по цене.

Тилапия — это универсальная рыба с мягким вкусом, которая позволяет вам играть с различными приправами, начинками и кляром. С другой стороны, у сома более сильный вкус, который смягчается панировкой из кукурузной муки. Обе эти рыбы поставляются в виде филе без костей, готового к жарке, которое идеально подходит для большинства сковородок.

Совет: Кляр для рыбы с майонезом

Как сделать кляр для рыбы с майонезом? Рыба в этом кляре становится очень сочная и пикантная. Для его приготовления нужно смешать: майонез, муку, яйцо, воду, соль и специи по вкусу.

Минтай

Минтай - доступная и бюджетная рыба, которая есть в любом магазине, даже самом маленьком. У минтая мало костей, к нему отлично прилипает кляр, а готовится он быстро и легко.

Часто минтай продается в замороженных блоках, но все чаще можно найти и охлажденные тушки. Минтай в кляре получается хрустящим снаружи, но сочным внутри. Часто для мариновки минтаю достаточно только соли, перца и специй для рыбы.

Совет: воздушный кляр для рыбы

Чтобы приготовить этот кляр, нужно смешать пиво с молоком, мукой, содой и яйцами. Можно разделить яйца на белки и желтки, взбить белки в пышную пену и ввести в тесто перед жаркой на сковородке. Тесто получится пушистым, воздушным и легким.

Как правильно жарить рыбу в яйце?

Для этого самое главное - разогреть сковороду и масло на ней. Тогда кляр прихватится сразу, а не будет киснуть на сковороде, теряя свою "хрустящесть". Для каждого кусочка, будет достаточно обжарить его по 5-7 минут с каждой стороны. Важно выкладывать рыбу на бумажное полотенце, чтобы она впитала лишнее масло.

Какую рыбу не стоит жарить в кляре?

Если вы собираетесь жарить рыбу, мы рекомендуем избегать сортов с текстурой, напоминающей стейк, в том числе:

  • Тунец
  • Рыба-меч
  • Лосось

Из-за плотности и толщины этих видов рыбы при панировке и обжаривании во фритюре они, как правило, не готовятся в центре. Кроме того, высокая температура может привести к их высыханию.

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