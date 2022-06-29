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Какую профессию выбрать: что делать, если не знаешь, куда пойти учиться

29 июня 2022, 15:55

Используйте инструменты самооценки и карьерные тесты, чтобы собрать информацию о своих качествах.

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Как выбрать профессию в этом году / УНИАН

Задача "как выбрать будущую профессию", если в голове совершенно нет конкретного плана, может показаться непреодолимой. К счастью, понять, кем я могу стать в будущем - можно. Это очень реально. Достаточно следовать организованному процесу и шансы на принятие правильного решения могут быть очень высокими.

Оцените себя

Прежде чем вы сможете выбрать правильную профессию, вы должны узнать себя. Ваши ценности, интересы, социальные навыки и способности в сочетании с вашим типом личности делают одни профессии подходящими для вас, а другие совершенно неподходящими.

Используйте инструменты самооценки и карьерные тесты, чтобы собрать информацию о своих качествах и впоследствии составить список подходящих профессий на их основе. Такие тесты вполне легко найти в сети, достаточно написать в поисковике: какую профессию выбрать - тест.

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Однако есть еще один вариант. Некоторые люди предпочитают работать с консультантом по вопросам карьеры или другими специалистами по развитию карьеры, которые могут помочь им сориентироваться в этом процессе. В частности, существуют полноценные тесты по профориентации, которые в условиях пандемии и войны в Украине можно пройти с психологом онлайн.

Составьте список профессий для изучения

На данный момент у вас, вероятно, есть несколько списков профессий. Чтобы быть организованным, вы должны объединить их в один основной список.

Сначала найдите одинаковые профессии, которые есть в нескольких списках, и выпишите их. Назовите его "Занятия для изучения". Если вы проходили тесты, то эти професии из списков подходят вам, основываясь на нескольких ваших чертах, поэтому их определенно стоит изучить.

Затем найдите в своих списках профессии, которые вам нравятся. Это могут быть профессии, о которых вы немного знаете и хотите изучить дальше. Также включите профессии, о которых вы мало знаете. Вы можете узнать что-то неожиданное, выписав все и систематизировав в одном месте.

Исследуйте профессии в вашем списке

На этом этапе вы будете в восторге от того, что вам удалось сузить список до 10–20 вариантов. Теперь вы можете получить базовую информацию о каждой из профессий в вашем списке.

Найдите описания вакансий и требования к образованию, обучению и лицензированию в опубликованных источниках. Узнайте о возможностях продвижения. Используйте государственную информацию о рынке труда, чтобы получить данные о доходах и перспективах трудоустройства.

Создайте "Короткий список"

Теперь у вас есть больше информации, начните еще больше сужать свой список. Основываясь на том, что вы узнали из своего исследования, начните исключать профессии, которыми вы больше не хотите заниматься. В вашем "шорт-листе" должно быть от двух до пяти профессий.

Если причины, по которым вы считаете ту или иную профессию неприемлемой, вычеркните ее из своего списка. Удалите все обязанности, которые вам не нравятся. Исключите карьеры, которые имеют слабые перспективы работы. Избавьтесь от любой профессии, если вы не можете или не хотите выполнять образовательные или другие требования, или если вам не хватает некоторых социальных навыков, необходимых для достижения успеха в ней.

Проведение информационных интервью

Когда в вашем списке останется всего несколько профессий, начните проводить более глубокое исследование. Договоритесь о встрече с людьми, которые работают в интересующих вас профессиях. Они могут предоставить информацию из первых рук о карьере в вашем коротком списке. Получите доступ к своей сети, включая LinkedIn, чтобы найти людей, с которыми можно провести эти информационные интервью.

Сделайте свой выбор

Наконец, проведя все свои исследования, вы, вероятно, готовы сделать свой выбор. На основе всей собранной информации выберите занятие, которое, по вашему мнению, принесет вам наибольшее удовлетворение. Вы вполне можете изменить профессию, если передумаете в любой момент своей жизни. Многие люди меняют профессию даже несколько раз.

Определите свои цели

Приняв решение, куда ты хочешь поступать, определите свои долгосрочные и краткосрочные цели. Это помогает наметить курс на то, чтобы в конечном итоге получить работу в выбранной вами области. Для достижения долгосрочных целей обычно требуется от трех до пяти лет, в то время как краткосрочные цели обычно достигаются за период от шести месяцев до трех лет.

Пусть исследование, которое вы провели в отношении необходимого образования и обучения, станет вашим руководством. Если у вас нет всех деталей, проведите дополнительное исследование. Когда у вас будет вся необходимая информация, поставьте перед собой цели. Примером долгосрочной цели может быть завершение вашего образования и обучения. Краткосрочные цели включают поступление в колледж, ученичество, другие учебные программы и стажировки.

Напишите план карьерных действий

Составьте план карьерных действий, письменный документ, в котором изложены все шаги, которые вам нужно будет предпринять для достижения своих целей. Думайте об этом как о дорожной карте, которая приведет вас из пункта А в пункт Б, затем в С и D. Запишите все свои краткосрочные и долгосрочные цели и шаги, которые вам придется предпринять для достижения каждой из них. Включите любые предполагаемые препятствия, которые могут помешать достижению ваших целей, и способы их преодоления.

Это может показаться большой работой — и это так. Но гораздо легче построить карьеру, когда вы знаете, чего хотите. Предприняв эти шаги заранее, вы избавите себя от многих проблем и неуверенности в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее преподавателей украинского языка и литературы поразили ответы школьников на Внешнем независимом оценивании. Они считают, что уровень интеллектуального развития среднестатистического выпускника, по сравнению с прошлыми годами, заметно снизился. Школьники не знают простых понятий, и поэтому даже перлы с их юмористическими ответами собрать достаточно сложно.

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