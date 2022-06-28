Какую прическу можно сделать в жару: 6 простых и быстрых вариантов на каждый день

Быстрые прически на жару / Instagram

Есть удивительные и быстрые прически, которые позволяют выглядеть эффектно даже в те дни, когда столбики термометра поднимаются все выше и выше. Если вы собираетесь на прогулку или важную встречу, а на улице царит коварная жара, пейте много воды, одевайте светлые вещи из натуральных тканей и возьмите на вооружение легкие прически 2022 – они помогут вам держаться на высоте!

Как уложить волосы на жару

Когда речь идет о жаркой погоде и укладке волос, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, убедитесь, что вы используете средства, которые защищают ваши волосы от солнца и тепла. Во-вторых, если вы собираетесь находиться длительное время на улице, обязательно наденьте шляпу или летний шарф, чтобы защитить свои волосы.

Если вы предпочитаете гладкие волосы, то добиться желаемого результата вы сможете с помощью утюга и термозащитного спрея. Только убедитесь, что вы не переусердствовали с утюгом, поскольку слишком сильный нагрев может повредить ваши волосы. Если у вас от природы прямые волосы, вы можете просто сбрызнуть их небольшим количеством воды и расчесать, чтобы обуздать любые вьющиеся волосы.

Если вашим волосам нужен объем, то лучше всего сделайте беспорядочный пучок. Для начала распылите на волосы текстурирующий спрей. Потом соберите волосы в свободный хвост и закрутите их в пучок. Последний штрих - закрепите пучок шпильками!

Если у вас вьющиеся волосы, то летом они нуждаются в особенном подходе. Без мусса не обойтись - нанесите его на влажные волосы и дайте волосам высохнуть. Потом можете использовать диффузор, чтобы добавить немного объема. И, наконец, не забудьте о лаке для волос! Это поможет сохранить ваши локоны на месте в течение дня.

Какую прическу можно сделать в жару

Французская коса

Без преувеличения можно сказать, что это - идеальная прическа в жару на длинные волосы, ведь она выглядит шикарно и позволяет убрать волосы от лица. Плести французскую косу не сложно. Для начала возьмите небольшую прядь волос в верхней части шевелюры и разделите ее на три части, желательно одинаковые. Затем нужно по очереди переплести каждую боковую прядь с центральной. После этого добавьте в косу по одной свободной боковой пряди. В таком порядке "ведете" косу до затылка. А внизу – или плетете обычную косу, или закручиваете волосы в "булочку".

Французская коса / Instagram

Прическа "Половина вверх, половина вниз"

Эта очаровательная прическа женская подходит для тех дней, когда вы хотите носить распущенные волосы, и в то же время хотите держать их подальше от лица. При этом результат вас порадует и в случае, если у вас каре до подбородка, и если средние или длинные волосы. Вы можете верхнюю часть волос собрать в модный пучок – для этого нужно сделать хвостик, заплести косичку и завернуть ее в пучок. Кроме того, можно верхнюю часть шевелюры красиво закрепить заколками или резинкой - получится "Мальвинка".

Прическа "Половина вверх, половина вниз" / Instagram

Прическа "Булочка" в стиле 90-х

Это идеальная прическа для жаркой погоды. Она также отлично скрывает жирные корни, поэтому станет находкой для тех, у кого нет времени помыть волосы. Сделать такую прическу легко: завяжите хвост, закрутите волосы в "булочку" и зафиксируйте ее шпильками. При этом оставьте несколько прядей, чтобы обрамить лицо.

Прическа "Булочка" в стиле 90-х / Instagram

Легкая прическа низкий пучок 2022

Очень часто эту прическу выбирают невесты, так как она позволяет выглядеть роскошно и аккуратно. В жаркую погоду прическа "низкий пучок" тоже незаменима - она гарантирует, что ваши волосы будут красиво уложены. Для этого волосы зачесывают назад, а на затылке заворачивают волосы в пучок. Чтобы добавить образу легкости, можно некоторые пряди немного вытащить, ведь бохо-стиль завораживает. Только украшать пучок, как на свадьбу, не нужно.

Легкая прическа низкий пучок 2022 / Instagram

Прическа для жары высокий пучок

Если хотите придать своему образу немного дополнительной высоты, попробуйте объемный пучок в ретро-стиле. Эта женская прическа отлично смотрится на всех типах волос и хорошо подходит для жаркой погоды.

Прическа для жары высокий пучок / Instagram

Быстрая прическа хвост

Эта прическа всегда в тренде. Она станет спасением для тех, кто хочет за считанные минуты и без лишних усилий красиво уложить волосы. Главным преимуществом хвоста является то, что в течение дня он не потеряет свою форму. Хвост можно сделать высоким и низким – какой вам больше нравится. При желании хвост можно украсить резинками – получится романтическая прическа, как у принцессы из мультика про Алладина.

Быстрая прическа хвост / Instagram

Читайте также: