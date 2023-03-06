Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провал

Главред рассказывает обо всех тонкостях добавления чеснока в плов, чтобы блюдо было просто невероятным.

Нужно ли чистить чеснок в плов? / unsplash.com

Плов – это блюдо, у которого есть множество вариаций и секретов приготовления. Единого правильного рецепта не существует, поэтому у каждого есть возможность добавить какой-то ингредиент и создать действительно необычное блюдо. Часто в рецептах плова можно найти рекомендации добавлять чеснок. С помощью этого секрета плов становится более ароматным. Главред рассказывает обо всех тонкостях добавления чеснока в плов, чтобы блюдо было просто невероятным.

Нужно ли чистить чеснок в плов?

Приготовление плова с чесноком требует особого внимания и навыков. Некоторые считают, что в плов нужно добавлять очищенные зубчики чеснока. Однако это не так. Если вы добавите в плов очищенные зубчики чеснока, то они просто сварятся и превратят ваше блюдо в простую рисовую кашу с мясом. Чтобы сохранить уникальный аромат и вкус плова, чеснок не нужно полностью очищать. Достаточно очистить головку от чешуек и корешков, оставив зубчики в своей естественной оболочке. Таким образом, плов с чесноком может стать настоящим гастрономическим наслаждением, которое всех просто восхитит.

Когда класть чеснок в плов?

Важно не добавлять чеснок в начале приготовления, так как он может потерять аромат при длительной тепловой обработке. Повара рекомендуют добавлять чеснок именно на последнем этапе, после того, как огонь выключен и блюдо оставлено настояться на 10-15 минут. Чтобы чеснок придал блюду легкий и ненавязчивый аромат и вкус, его нужно слегка засыпать рисом, чтобы тот пропитался.

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Едят ли чеснок из плова?

Чеснок из плова не используют для дальнейшего употребления. Когда он сделал свое дело и насытил невероятным ароматом плов, то его вынимают и подают само блюдо уже без чеснока.

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