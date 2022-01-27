Какую кашу нужно обязательно включить в рацион - ответ нутрициолога/ ua.depositphotos.com

В рацион любому человеку крайне необходимо включить блюда из пшена − в частности, пшенную кашу. Об этом известный нутрициолог Виктория Лазарева рассказала в комментарии РИА Новости.

По ее словам, пшено — одна из самых полезных круп. Она крайне богата витаминами группы В, а особенно — витамином В6. Он отвечает за обменные процессы, участвует в синтезе белка и помогает регулировать уровень сахара в крови.

"Блюда из пшена особенно полезны при диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной систем", — заявила Лазарева.

При этом нутрициолог отдельно отметила, что пшено необходимо исключить при гастрите с пониженной кислотностью, вздутиях, повышенном газообразовании, а также людям, которые страдают от целиакии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.