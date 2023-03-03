Какую капусту лучше брать для голубцов: получатся мягкими и сочными

Во многих семьях Украины голубцы - одно из привычных блюд рациона. Его можно сделать еще лучше, если знать о нескольких правилах.

Постыне голубцы с гречкой на Великий пост рецепт / ua.depositphotos.com

Бывает так, что голубцы получаются сухими и жесткими, но понять что важнее в этом блюде из ингредиентов - практически невозможно. Однако фарш сам по себе более простой в приготовлении, а значит - нужно искать причину в капусте.

Какую капусту лучше брать для голубцов - первый шаг к удачному блюду

Вкусовые качества голубцов на 80% зависят от правильно выбранной капусты. Кулинары утверждают, что самая лучшая капуста - это, конечно, белокачанная. Также можно использовать пекинскую.

В основном, самый лучший вариант - это, всё же, молодые капустные листы июльской или августовской капусты.

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Как снять листья с кочана капусты для голубцов - правильный лайфхак

Способов снять листья с капусты - довольно много. Кто-то запекает ее в духовке, кто-то греет в микроволновке, кто-то замораживает.

Однако одним из самых действенных способов является следующим - капусту необходимо проварить, а затем аккуратно снять с нее листы. Для этого многие вырезают корень полностью, а кто-то просто вставляет в него нож.

Сколько варить капусту на голубцы - оптимальное время

Для того, чтобы отварить листы капусты на голубцы, необходимо отварить капусту. Сделать это просто: в кипящую подсоленную воду в большой кастрюле опустите головку капусты. Идеальный вариант - это когда капуста помещается полностью. Для каждой капусты время уникальное. Тот, кто готовит ее увидит, когда листья начнут отделяться самостоятельно. Важно снять первые 3-5 листов с помощью вилки, а затем достать головку из воды и продолжить варить листья около 2-3 минут. Затем вернуть капусту в воды и продолжить процедуру таким ж образом.

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