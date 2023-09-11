Эти запахи убивают мышей: топ проверенных средств против грызунов

Читайте ниже, что делать если в доме завелись мыши.

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Читайте, какой запах отпугивает мышей дома / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto, Pixabay

Мыши могут не только подъедать за вами в коморках и шкафчиках, но и переносить опасные болезни. Потому очень важно вовремя вывести грызунов. Читайте на Главреде, как избавиться от мышей дома народными средствами.

Обычно любое народное средство от мышей испытано многими поколениями хозяек и не воздействует деструктивно на организм человека. К тому же, этот вариант намного дешевле дорогих химических веществ в специализованных магазинах.

Самый простой метод - просто завести в доме собак и кошек. Домашним животным не обязательно охотиться на мышей, они способны их отпугивать естественным образом - через запахи. Кроме того, вы всегда можете расставить в местах, где обычно пробегают мыши, ловушки.

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Но не только мышеловки убивают грызунов. Вывести паразитов можно предельно легким и безопасным способом. Вот какой запах убивает мышей:

Красный перец. Распылите мелко измельченный красный перец в местах, где часто появляются грызуны. Вот какой запах отпугивает мышей.

Распылите мелко измельченный красный перец в местах, где часто появляются грызуны. Вот какой запах отпугивает мышей. Лаванда. Сушеную лаванду можно поместить в мешочек или небольшой мешок из ткани и разместить в углах и местах, где мыши могут проникнуть в дом.

Сушеную лаванду можно поместить в мешочек или небольшой мешок из ткани и разместить в углах и местах, где мыши могут проникнуть в дом. Касторовое масло. Что делать, если в доме завелись мыши? Замочите шарики ваты в касторовом масле и рассыпьте их в местах, где видны следы мышей. Масло может раздражать их носовые слизистые и заставить их искать другие места.

Что делать, если в доме завелись мыши? Замочите шарики ваты в касторовом масле и рассыпьте их в местах, где видны следы мышей. Масло может раздражать их носовые слизистые и заставить их искать другие места. Ментоловые масла. Смешайте масло с водой и распылите полученный раствор вокруг дома.

Неприятным для грызунов может быть также аромат уксуса и чеснока. Как избавиться от мышей с помощью уксуса? Обработайте уксусным раствором щели, трещины, дверные проемы и оконные рамы. Уксус может создать для мышей неприятный запах и отпугивать.

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