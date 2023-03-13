Какой запах очень любят кошки: 5 ароматов, которые покоряют наших питомцев

Если вы не знаете, любят ли кошки запах ванили, то помните, что питомец может реагировать на аромат исходя из собственных индивидуальных вкусовых предпочтений.

Для того чтобы не гадили кошки где попало, в неположенном месте можно разложить корки цитрусовых растений / ua.depositphotos.com

Каждый хозяин кошки замечал, как питомец что-то тщательно вынюхивает, пытаясь распознать какой-либо аромат. Хвостатые друзья способны улавливать запахи в 14 раз лучше, чем мы, потому что у них, кроме носа, есть вомероназальный орган, который называется трубка Якобса. Коты применяют его в случаях, когда следует выявить особенно тонкий аромат. Способность дана от природы и помогает пушистым искать добычу и избегать опасных ситуаций. Часто для людей загадка, от каких запахов кошки сходят с ума, и что лучше им не нюхать. Заботливому владельцу домашнего питомца нужно создать такие условия, чтобы кот ощущал нужные запахи, которые не вредят его здоровью и настроению.

Что очень нравится кошкам

Порой угодить коту крайне непросто, но все же есть запахи, которые кошки очень любят. И это не только валерьяна и кошачья мята. Есть и другие запахи, от которых все кошки без ума.

Оливковое дерево – "наркотик" для кошки

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Если в вашем доме есть оливковое дерево, не удивляйтесь изменениям настроения и поведения питомца. Дело в том, что в листьях, а также стволе дерева, содержится олеуропеин. Он действует на питомца так же, как и кошачья мята. Кошка, когда почувствует такой запах, будет облизывать ствол дерева и тереться об него.

Одним кошкам нравятся только листья, другим – еще какие-то части оливкового дерева.

Впрочем, эффект расслабления от олеуропеина недостаточно хорошо изучен, поэтому лучше кормить кота оливками лишь время от времени.

Успокаивающая жимолость

Достаточно сильное успокаивающее действие на котов и кошек оказывает жимолость. Аромат, который исходит от растения и цветов жимолости, нередко используют для борьбы с беспокойством, стрессом или же бессонницей у животных.

Следует обратить внимание на то, что ягоды жимолости нужно держать подальше от кошек, поскольку для хвостатых они токсичны. Нельзя давать котам жевать как растение, так и плоды.

Лаванда – такая разная для всех кошек

Что интересно, что не все кошки любят лаванду. Питомцы могут как обожать ее, так и относиться к ней равнодушно. Возможно, проблема в происхождении лаванды – она из того же семейства растений, что и кошачья мята.

Можете дать понюхать вашему коту сушеную лаванду, если он демонстрирует очень бурное поведение. Способ может помочь и в случае агрессии пушистого.

Тимьян успокаивает кошек

Часто говорят, что тимьян не только вкусный для кошек запах, но и полезный. Настоя или чай из тимьяна успокаивает, обладает противовоспалительным эффектом и используется для лечения воспаленных глаз у кошек. Он может помочь, если у кота конъюнктивит или аллергия.

Мята и базилик

Мята вместе с базиликом из одного семейства с кошачьей мятой. Аромат растений нередко применяют и для приготовления пищи, поскольку кошки любят такой запах. Однако специалисты не рекомендуют кормить растениями кошку. Как кошки реагируют на запах мяты, вы поймете по их поведению. Учитывая эффект, оно будет вполне адекватным.

Какие запахи успокаивают кошек

Бывает, что пушистый друг в силу различных причин сталкивается со стрессом. Чтобы снизить беспокойство у животного, можно провести кошачью ароматерапию.

Ароматические средства на основе феромонов

Для того чтобы успокоить кота, советуют ароматические средства на основе феромонов. Их запах не может поймать человеческий нюх – химические соединения в виде сигналов передаются особям своего вида.

К примеру, когда ваш кот трется мордой о какие-либо предметы, он их "метит", оставляя следы своего жира. Некоторые специалисты считают, что таким образом кошка обозначает свою территорию, а в следах могут быть феромоны. Существования феромонов с мордочки кошки точно не подтверждено, но их синтетические аналоги уже стали выпускать.

Синтетические феромоны создают имитацию запаха знакомых кошке ароматов, которые вызывают у нее ощущения безопасности и покоя. Часто их производят из органических жирных кислот и эфирных масел валерианы. Продаются они в виде спреев или влажных салфеток. Производители обещают, что ваш кот должен не только избавиться от стресса, но и бросить вредные привычки.

Какие запахи отпугивают кошек

Резкие ароматы духов

В целом, не все кошки негативно относятся к туалетной воде. Но большинству их них не нравятся резкие ароматы. Чтобы не раздражать вашу кошку, не пользуйтесь духами со слишком сильным ароматом.

Цитрусовые – сильный аллерген для кошек

Коты инстинктивно понимают, что цитрусовые являются для них серьезным аллергеном, поэтому стараются не находиться там, где такие ароматы. Если ваш кот стал посещать туалет в неположенном месте, положите там корки грейпфрута, апельсина или же лимона.

Коты не любят запахи краски, клея или лака

Когда планируете сделать ремонт, не забывайте, что хвостатым очень не нравятся запахи краски, клея или лака. В такой ситуации постарайтесь сделать так, чтобы на период ремонтных работ кошка находилась в безопасном от подобных запахов месте.

Кошки не любят спирт

Котам крайне неприятен запах алкогольных напитков, спиртовых настоек и спирта в целом. Пришли с гулянки – не удивляйтесь, если кошка откажется с вами спать. Если вас беспокоит вопрос, какие запахи не любят кошки, помните, что среди них и перегар.

Котам не нравятся эфирные масла

Хвостатые домашние питомцы могут негативно относиться к розмарину, лимоннику и лаванде. Их тоже можно применять в том случае, если кот не туда ходит в туалет. Достаточно брызнуть поверхность эфирным маслом и кошка перестанет там делать свои "дела".

Кошки противятся запаху лука и чеснока

Лук, чеснок, специи и разные пряности не нравятся кошками и котам. Здесь все, как у людей – вам и самим вряд ли понравится общение с человеком, который полакомился чесноком или луком.

Уксус и бытовая химия опасны для кошек

Испарение уксуса и бытовой химии – вот какие запахи нельзя кошкам. У котов и кошек очень чувствительное обоняние. Испарение подобных веществ могут привести к аллергической реакции питомца и раздражению слизистой. Поэтому коты стараются избегать этих запахов.

Запах герани пугает кошку

Герань, которая растет в доме или саду, будет отпугивать кошку. Питомцу неприятны даже не цветы, а сам запах светло-зеленых листьев. Поэтому держите хвостатого подальше от растения.

Запах ванили

Вряд ли можно однозначно ответить на вопрос, как кошка относится к запаху ванили. Все зависит от индивидуальных вкусов питомца. Одним запах ванили нравится, а другие сочтут его слишком резким.