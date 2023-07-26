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Какой уксус добавляют в консервацию: чем заменить важный ингредиент

Елизавета Бельмас
26 июля 2023, 17:35 обновлено 26 июля, 18:20
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Главред расскажет, можно ли использовать яблочный уксус для консервирования и чем его можно заменить.
Какой уксус добавляют в консервацию
Какой уксус добавляют в консервацию / коллаж: Главред, фото: pexels

Сезон консервации в июле в самом разгаре. Для того, чтобы законсервировать овощи, необходимо использовать уксус. Однако бывают случаи, когда уксус заканчивается и его не хватает для консервации. Мы расскажем, можно ли заменить уксус лимонной кислотой в консервации и какой уксус лучше использовать.

Какой уксус добавляют в консервацию

Консервация без уксуса невозможна. Однако для неё подойдет не каждый уксус. Как правило, чаще всего используют именно столовый. На один литр жидкости для консервации пойдет не много - 1 столовая ложка, а вот процентность важна, должно быть 9 %.

Можно ли использовать яблочный уксус для консервирования

Как известно, уксус есть не только столовый, но и яблочный. Многие задаются вопросом, можно ли использовать его в консервации. Однако ответ очевиден - нет. Для консервации этот продукт слабоват, он больше подходит маринада на 2-3 недели.

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Чем заменить уксус при консервации

И всё же способы заменить уксус есть. Хорошо подойдет лимонная кислота, её на трехлитровую банку уйдет около одной чайной ложки. Также можно использовать лимонный сок. На один литр консервации уйдет сок около половины лимона.

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