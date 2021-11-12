Какой творог можно кушать на завтрак: эксперт дала ответ и поделилась полезными рецептами

Творог лучше кушать в качестве десерта / Pixabay

Творог - полезный продукт, но некоторым людям стоит ограничить его употребление. Кроме того, творог не рекомендуется кушать на завтрак. Все нюансы правильного употребления этого кисломолочного продукта раскрыла нутрициолог Алина Сапига.

Почему творог не стоит есть на завтрак

Как самостоятельное блюдо творог имеет высокий инсулиновый индекс, рассказала эксперт в комментарии изданию Obozrevatel.

И если на регулярной основе кушать такие завтраки, то высок риск получить инсулинорезистентность в будущем. Поэтому нутрициолог рекомендует есть этот кисломолочный продукт и блюда на его основе в качестве десерта. Например, можно приготовить сырники, запеканки или кушать творог с медом и фруктами.

Если хочется творог на завтрак, то он должен быть соленым. Его можно сочетать с продуктами, которые имеют низкий инсулиновый индекс. Например, с кашей с овощами и зеленью или можно приготовить рулет с лавашем, сыром и зеленью.

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Рецепт полезного завтрака с творогом

Такое блюдо может стать полноценным приемом пищи, причем не только в утренние часы. Оно содержит белки, жиры, углеводы и клетчатку. Вам понадобится:

крупа;

творог – 100 г;

греческий йогурт (2% жирности) – 1 ст. л.;

огурец;

перец болгарский;

петрушка.

Полезный десерт из творога

Отличным вариантом десерта станут сырники с бананом без сахара. Вам понадобится:

творог (5% жирности) – 200 г;

банан – 1 шт;

яйца – 1 шт;

манная крупа или рисовая мука – 1 ст. л.;

ванильный сахар.

Все ингредиенты смешать и пожарить на сухой сковороде или с добавлением масла.

Кому нельзя кушать творог

Нутрициолог Алина Сапига добавила, что существует определенная категория людей, которым следует ограничить, а еще лучше исключить из рациона творог. В частности, это касается тех, у кого есть непереносимость лактозы.

Как сообщал Главред, ранее специалист по снижению веса рассказал, с какими продуктами есть творог полезно, а с какими, наоборот, очень вредно.

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