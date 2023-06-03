Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную домашнюю пиццу

Сыр - главный герой любимого итальянского блюда - пиццы.

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Пицца - любимое блюдо многих людей по всему миру/Фото Pixabay

От хрустящей корочки до пикантно-сладкого томатного соуса пицца — это итальянская классика, ставшая одним из самых любимых и популярных блюд в мире.

Пицца родилась в Неаполе, из-за потребности в удобной и быстрой еде, приготовленной из недорогих ингредиентов. Хотя вы можете приготовить свой собственный томатный соус и даже корочку для пиццы, вам неизбежно придется купить немного сыра для домашней пиццы — в конце концов, это звезда этого блюда.

Какой сыр очень хорошо плавится? От классической моцареллы до более уникальных сыров, таких как козий и буррата, есть несколько различных видов сыра, которые можно использовать в качестве дополнения к пицце. Хотите ли вы простой корж с пепперони или более сложный рецепт с карамелизированным луком и инжиром, наличие лучшего сыра — это первый шаг к приготовлению идеальной пиццы.

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Сыр для пиццы -Моцарелла

Моцарелла, без сомнения, является наиболее часто используемым сыром для пиццы. Традиционная пицца в неаполитанском стиле почти всегда требует использования моцареллы. На самом деле, чтобы пицца считалась настоящей неаполитанской пиццей, в правилах требуется использование моцареллы. Этот мягкий и белый сыр известен своим сливочным вкусом и тягучей текстурой, что делает его одним из лучших сыров для плавления.

Два наиболее распространенных видов моцареллы, которые используются в приготовлении пиццы, — это fior di latte, который изготавливается из коровьего молока, и моцарелла из буйволиного молока - буффала. Помимо того, что моцарелла является твердым источником белка, она также имеет более низкий уровень натрия, чем большинство других сыров. Готовите ли вы традиционную пиццу "Маргарита" или стандартный сырный пирог, моцарелла — отличная основа, которую можно оставить как есть или использовать с другими сырами и начинками.

Проволоне

Хотя сыр проволоне обычно используют для бутербродов, он также может стать отличным дополнением к пикантной сырной пицце. Проволоне — это полутвердый сыр, который очень универсален. Хотя это отличный плавящийся сыр, его также можно употреблять в холодном виде. При этом существует разница между разными видами проволоне: одни лучше подходят для одних блюд, чем другие.

Например, деликатесный проволоне намного лучше плавится, что делает его идеальным выбором для вашей классической пиццы с сыром. Он имеет очень мягкий вкус, поэтому в сочетании с другими ингредиентами аромат не перебивает всю пиццу. Тем не менее, проволоне "пикканте" имеет более острый вкус, что делает его более подходящим для классической сырной тарелки. Кроме того, как и пармезан, его можно натереть на терке для придания дополнительного аромата пицце. Проволоне - отличный вариант и сыр для пиццы "4 сыра".

Моцарелла буффала - лучший друг домашней пиццы.Фото Pixabay

Чеддер

От отчетливого желтого цвета до острого и яркого вкуса сыр чеддер является фаворитом для всего, от пиццы до макарон и сыра. Чеддер является популярным сыром для приготовления пищи из-за того, что он плавится до однородной и кремообразной консистенции, не теряя своего вкуса. Поскольку чеддер может различаться по степени остроты, важно знать, с каким именно чеддером вы работаете, прежде чем собирать пиццу.

Например, если вы хотите более мягкую и простую пиццу, вам следует избегать использования очень острого сыра чеддер. Однако, если вы хотите, чтобы вкус был ярким и насыщенным, чем острее, тем лучше. Имейте в виду, что в очень остром сыре чеддер меньше влаги, чем в обычном чеддере, поэтому вы можете обнаружить, что при приготовлении в духовке он плавится иначе. Для начинки прекрасно сочетается все, от пепперони до халапеньо.

Рикотта

Сливочный сыр для пиццы - это рикотта. Это пушистый и мягкий сыр, который добавляет контраста текстуре и вкусу пиццы. В сыре рикотта меньше жира, чем в других сырах, и он также является достойным источником белка. Когда дело доходит до начинки для пиццы, рикотта чаще всего хорошо сочетается с пиццей бьянка (также известной как белая пицца), которую кладут поверх других сыров, таких как моцарелла, проволоне или фонтина. Кроме того, рикотта может быть ответом на вопрос: "Какой сыр кладут в бортики пиццы".

Поскольку рикотта очень сливочная, это идеальный сыр для сочетания со специями. Это помогает создать сбалансированный вкусовой профиль, который по-прежнему обладает легким эффектом. Хотя вы можете использовать традиционный томатный соус с рикоттой, лучше всего использовать оливковое масло и орегано.

Гауда

Гауда — это голландский сыр, который может иметь совершенно разный вкус, текстуру и запах в зависимости от того, как долго он выдерживается. Когда дело доходит до приготовления пиццы с сыром Гауда, более старый выбор лучше из-за его крепкого вкуса.

В любом случае, сыр Гауда также станет отличным вариантом.

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