УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную домашнюю пиццу

Алена Кюпели
3 июня 2023, 14:24 обновлено 3 июня, 14:35
21
Сыр - главный герой любимого итальянского блюда - пиццы.
1685790505-8753.jpg
Пицца - любимое блюдо многих людей по всему миру/Фото Pixabay

От хрустящей корочки до пикантно-сладкого томатного соуса пицца — это итальянская классика, ставшая одним из самых любимых и популярных блюд в мире.

Пицца родилась в Неаполе, из-за потребности в удобной и быстрой еде, приготовленной из недорогих ингредиентов. Хотя вы можете приготовить свой собственный томатный соус и даже корочку для пиццы, вам неизбежно придется купить немного сыра для домашней пиццы — в конце концов, это звезда этого блюда.

Какой сыр очень хорошо плавится? От классической моцареллы до более уникальных сыров, таких как козий и буррата, есть несколько различных видов сыра, которые можно использовать в качестве дополнения к пицце. Хотите ли вы простой корж с пепперони или более сложный рецепт с карамелизированным луком и инжиром, наличие лучшего сыра — это первый шаг к приготовлению идеальной пиццы.

видео дня

Сыр для пиццы -Моцарелла

Моцарелла, без сомнения, является наиболее часто используемым сыром для пиццы. Традиционная пицца в неаполитанском стиле почти всегда требует использования моцареллы. На самом деле, чтобы пицца считалась настоящей неаполитанской пиццей, в правилах требуется использование моцареллы. Этот мягкий и белый сыр известен своим сливочным вкусом и тягучей текстурой, что делает его одним из лучших сыров для плавления.

Два наиболее распространенных видов моцареллы, которые используются в приготовлении пиццы, — это fior di latte, который изготавливается из коровьего молока, и моцарелла из буйволиного молока - буффала. Помимо того, что моцарелла является твердым источником белка, она также имеет более низкий уровень натрия, чем большинство других сыров. Готовите ли вы традиционную пиццу "Маргарита" или стандартный сырный пирог, моцарелла — отличная основа, которую можно оставить как есть или использовать с другими сырами и начинками.

Проволоне

Хотя сыр проволоне обычно используют для бутербродов, он также может стать отличным дополнением к пикантной сырной пицце. Проволоне — это полутвердый сыр, который очень универсален. Хотя это отличный плавящийся сыр, его также можно употреблять в холодном виде. При этом существует разница между разными видами проволоне: одни лучше подходят для одних блюд, чем другие.

Например, деликатесный проволоне намного лучше плавится, что делает его идеальным выбором для вашей классической пиццы с сыром. Он имеет очень мягкий вкус, поэтому в сочетании с другими ингредиентами аромат не перебивает всю пиццу. Тем не менее, проволоне "пикканте" имеет более острый вкус, что делает его более подходящим для классической сырной тарелки. Кроме того, как и пармезан, его можно натереть на терке для придания дополнительного аромата пицце. Проволоне - отличный вариант и сыр для пиццы "4 сыра".

1685791718-4999.jpg
Моцарелла буффала - лучший друг домашней пиццы.Фото Pixabay

Чеддер

От отчетливого желтого цвета до острого и яркого вкуса сыр чеддер является фаворитом для всего, от пиццы до макарон и сыра. Чеддер является популярным сыром для приготовления пищи из-за того, что он плавится до однородной и кремообразной консистенции, не теряя своего вкуса. Поскольку чеддер может различаться по степени остроты, важно знать, с каким именно чеддером вы работаете, прежде чем собирать пиццу.

Например, если вы хотите более мягкую и простую пиццу, вам следует избегать использования очень острого сыра чеддер. Однако, если вы хотите, чтобы вкус был ярким и насыщенным, чем острее, тем лучше. Имейте в виду, что в очень остром сыре чеддер меньше влаги, чем в обычном чеддере, поэтому вы можете обнаружить, что при приготовлении в духовке он плавится иначе. Для начинки прекрасно сочетается все, от пепперони до халапеньо.

Рикотта

Сливочный сыр для пиццы - это рикотта. Это пушистый и мягкий сыр, который добавляет контраста текстуре и вкусу пиццы. В сыре рикотта меньше жира, чем в других сырах, и он также является достойным источником белка. Когда дело доходит до начинки для пиццы, рикотта чаще всего хорошо сочетается с пиццей бьянка (также известной как белая пицца), которую кладут поверх других сыров, таких как моцарелла, проволоне или фонтина. Кроме того, рикотта может быть ответом на вопрос: "Какой сыр кладут в бортики пиццы".

Поскольку рикотта очень сливочная, это идеальный сыр для сочетания со специями. Это помогает создать сбалансированный вкусовой профиль, который по-прежнему обладает легким эффектом. Хотя вы можете использовать традиционный томатный соус с рикоттой, лучше всего использовать оливковое масло и орегано.

Гауда

Гауда — это голландский сыр, который может иметь совершенно разный вкус, текстуру и запах в зависимости от того, как долго он выдерживается. Когда дело доходит до приготовления пиццы с сыром Гауда, более старый выбор лучше из-за его крепкого вкуса.

В любом случае, сыр Гауда также станет отличным вариантом.

Вас также может заинтересовать:

пицца
Реклама

Главное за день

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежище

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежище

14:29 Украина
Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

12:40 Политика
"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

12:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:29

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежище

14:24

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную домашнюю пиццу

14:22

Сказала "да": участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сценеВидео

14:10

Атака Украины на Москву не доказана, но Киев сможет бить вглубь России – CNNВидео

13:57

В Грузии умерла старушка, называвшая себя матерью Путина - Sun

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:50

Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

13:26

Вайкуле анонсировала концерт по сбору средств для Украины

13:00

Гороскоп на завтра 4 июня 2023: Рыбам – облегчение, Близнецам – яркий деньВидео

12:50

Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

Реклама
12:40

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в ВильнюсеВидео

12:31

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

11:48

Эксперт пояснил, почему русские обстреливают Киев баллистическими ракетами

11:43

Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войскаВидео

11:41

Справятся лишь единицы: нужно найти волка среди енотов за 5 секунд

11:26

Выставила старческие ноги без юбки: Лолита устроила танцы в колготкахВидео

10:37

Путин стал "костью в горле" для Южной Африки – BBC

10:28

ВСУ готовы к контрнаступлению на врага - Зеленский

10:06

Возвращение "беглого" Ямы: сотрудники "1+1" поведали, видели ли танцора в студии

09:42

Правительство Венгрии оскандалилось провокационным роликом с "Украиной без Крыма"Видео

08:58

Пошел воевать с двумя сыновьями: под Бахмутом погиб нацгвардеец из Прикарпатья

Реклама
08:28

Потеряла папу и дедушку: родные рассказали о погибшей под укрытием в Киеве 9-летней ВикеФотоВидео

08:20

Сценарий начала Второй гражданской войны в Россиимнение

07:44

Готовится к атаке: Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ – Эстония

06:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

06:20

Почему Москва активизировала ракетные атакимнение

05:50

Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

04:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд

04:10

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсантаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 3 июняВидео

03:40

"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – БульбаВидео

03:00

"Удары по максимуму": эксперт дал тревожный прогноз насчет новых атак РФ

02:20

В Сети раскритиковали Юлию Тимошенко, которая развлекалась на концерте в Конча-ЗаспеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему не стоит переоценивать Кадырова и Пригожина

02 июня, пятница
23:56

В РФ страшно боятся правды: Галкин и Слепаков остаются иноагентами

23:45

Китай требует от Запада прекращения военной помощи УкраинеВидео

23:23

Тарифы на свет взлетели почти вдвое: министр сказал, когда ожидать новых повышений

22:59

"Поклонники Кремля взлетели на воздух": Федоров о подрыве авто возле Мелитополя

22:49

"Наступление не задерживается": Жданов сказал, когда ВСУ пойдут в атаку

22:49

Седокову подловили в ночном клубе в объятиях другого мужчиныВидео

22:09

В "Шахедах" до сих пор обнаруживают запчасти западных стран-партнеров - ДаниловВидео

Реклама
21:46

Закрытые убежища в Киеве: Зеленский заговорил о "халатности" и сделал жесткое заявление

21:22

Виталий Портников. США против "китайского мира"Видеоблоги

21:19

"Не Россия начала войну": Лукашенко сделал абсурдное заявление о войне в УкраинеВидео

21:18

"Надо сделать мертвую зону": российский пропагандист хочет уничтожить СумыВидео

20:56

Удар БПЛА под Курском: повреждены Су-34, уничтожен ЗРПК Панцирь-С1 – источникФото

20:39

"Загорается, когда вхожу в комнату": дочь Уиллиса раскрыла детали о его болезниВидео

20:32

Многие об этом даже не знают: почему в украинском языке не существует слова "бомж"Видео

19:49

Угроза новых ракетных ударов РФ: названы вероятные сроки завершения атак врага

19:41

Курсантам военных училищ хотят выплачивать более 2 тысяч гривен

19:40

Розыск Залужного и удар по Москве: звезда "Квартала 95" спародировал СоловьеваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять