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Какой симптом распространенного рака проявляется после приема пищи - ответ ученых

27 января 2022, 16:18

Как говорят специалисты, если опухоль удастся найти на ранней стадии обследования, то велики шансы на правильное и своевременное излечение от болезни.

Медики
Медики / ua.depositphotos.com

Обнаружение опухоли на ранней стадии позволит с большой долей вероятности начать своевременную онкологическую терапию. Медики британской организации Cancer Research UK назвали один из признаков рака поджелудочной железы, который обычно проявляется в двух случаях — после приема пищи или в положении лежа, сообщает портал "Медик Форум".

В этих случаях у человека появляется определенный тип тупой, но терпимой боли, которая обычно возникает в районе желудка и ощутимо отдает в спину. Как правило, она усиливается, если человек поел или лег, а слабеет в том случае, когда человек сидит, наклонившись корпусом вперед. Помимо боли симптомами смертоносного заболевания являются потеря аппетита, непреднамеренное снижение веса, а также слишком светлый оттенок стула. В некоторых случаях у больного может начаться желтуха.

К слову, ранее ученые из Всемирного фонда исследования рака сообщили, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые из Каролинского института (Швеция) рассказали о том, как физические упражнения могут быть полезны в борьбе с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.

Французские специалисты-медики рассказали, как связаны фруктовые соки и развитие рака

Американские ученые утверждали, что нашли новый способ, который поможет вылечить агрессивную форму рака легких у пациентов с мутацией в генах KRAS и LKB1.

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здоровье Рак онкология организм
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