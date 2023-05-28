Какой сегодня праздник: почему 28 мая особенный день для Украины и кого поздравлять

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 28 мая годами ранее, какой праздник 28 мая отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Этот день в истории – какие памятные события произошли 28 мая
Сегодня, как и всегда – день, наполненный памятными событиями не только для Украины, а и для всего мира.
В этот день, 28 мая 1742 года в Лондоне был открыт первый бассейн для плаванья с крышей.
В 1763 году в этот день в Киеве открыли школу по обучению живописи.
В Брешии в 1904 году после абсолютного провала в Париже состоялась премьера оперы "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини, она поимела ошеломительный успех.
28 мая 1985 года киевское "Динамо" забили 2000-й гол в чемпионатах.
Также в этот день в 1993 году Монако стал 182 членом ООН вместе с Эритреей.
28 мая кто родился – важные лица в истории
28 мая 1738 года родился Жозеф Гильотен, именем именно этого врача и политика была названа гильотина.
В этот день в 1968 году родилась всемирно известная австралийская поп-певица Кайли Миноуг.
Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день
В этот день, 28 мая, во всем мире отмечается День рождения майонеза. Также в этот день отмечают Международный день действий за здоровье женщин и День менструальной гигиены. Помимо прочего – 28 мая можно поздравлять всех дизайнеров интерьера.
Для Украины этот день особенно важен – 28 мая 2023 года отмечается День Киева – столицы нашей страны. Каждый год День Киева отмечается в последнее воскресенье мая.
Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 28 мая
Сегодня, 28 мая, день памяти Пахомия Великого, который жил в четвертом веке и отличился количеством благочестивых дел по отношению к церкви.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 27 мая
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 28 мая, отметят:
Мужские имена: Дмитрий, Игнат
Женские имена: Анастасия
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