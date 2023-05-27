Какой сегодня праздник: почему 27 мая особенный день и кого нужно поздравить

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 27 мая значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 27 мая / коллаж: Главред, фото: instagram kate_averyanova

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 27 мая в истории, какой праздник 27 мая отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 27 мая

Сегодня, как и всегда – день, наполненный памятными событиями не только для Украины, а и для всего мира.

В этот день, 27 мая 1647 в США впервые казнили ведьму, её звали Ача Янг.

видео дня

В 1753 году в этот день завершили строительство Андреевской церкви в Киеве.

27 мая 1933 года состоялась премьера всемирно известного мультфильма "Три поросёнка" Уолта Диснея.

Группа Sex Pistols выпустила песню "God Save the Queen", она была запрещена на радио, однако побила все списки бестселлеров.

Также в этот день вышел Windows 2 от компании Microsoft.

25 мая кто родился – важные лица в истории

В этот день родилась всемирно известная американская танцовщица Айседора Дункан, она стала новатором в мире танцев, а также дочь Джонни Деппа – Лили-Роуз Депп, которая стала моделью и актрисой.

Для Украины этот день знаменателен рождением Панаса Саксаганского (1859 год) – актера и театрального деятеля, а также украинского хоккеиста Дмитрия Толкунова (1979 год).

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 27 мая

Сегодня, 27 мая, день памяти святого мученика и чудотворца Исидора Блаженного, который отказался поклоняться римским Богам, за что его казнили после долгих пыток и попыток сломать волю.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 27 мая

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 27 мая, отметят:

Мужские имена: Александр, Иван, Макар, Марк, Никита, Петр.

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