Какой сегодня праздник: что 25 мая отмечают христиане и у кого именины

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 25 мая значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 25 мая / коллаж: Главред, фото: Уніан, pexels

Каждый день в мире особенный, а о некоторых праздниках большинство и вовсе не знает. Мы расскажем вам, какой праздник 25 мая отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 25 мая

Сегодня, как и всегда – день, наполненный памятными событиями не только для Украины, а и для всего мира.

В этот день, 25 мая в 996 году в Киеве была освящена первая каменная церковь на Руси. Освятили ее во имя Успения Пресвятой Богородицы, это знаменитая Десятинная церковь.

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Помимо прочего, в этот день в 1829 году в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона. Да-да, это именно тот композитор под "Свадебный марш" которого объединилось огромное количество пар узами брака.

Годами позднее, уже в 1869 в этот день открылась всемирно известная Венская Опера.

25 мая 1895 года известный писатель Оскар Уайльд, который написал "Портрет Дориана Грея" - был осужден судом Лондона за "аморальное поведение". Его приговорили к каторжным работам.

К сожалению, случались и трагические дни - 25 мая в 1984 году на окраине Донецка произошла катастрофа Ту-134, в которой погибли около 7 человек.

25 мая кто родился – важные лица в истории

В Украине этот день особенный, 25 мая 1879 года в Полтаве родился главный атаман Украинской народной армии и символ борьбы за свободу украинского народа – Семен Петлюра.

Семен Петлюра был "палкой в колесе" большевиков, отважно продолжая свою повстанческую деятельность.

Какой сегодня церковный праздник – что отметят христиане 25 мая

Сегодня, 25 мая, в церкви отмечается один из главных 12 праздников. Вознесение Господне – праздник, который отмечается на 40 день после Пасхи и знаменует восшествие Иисуса Христа во плоти на небеса.

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Вознесение Господне 2023 открытки / коллаж: Главред

Вознесение Господне картинки/ коллаж: Главред

Вознесение Господне картинки поздравления/ коллаж: Главред

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 25 мая

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют своих детей.

Именины сегодня, 25 мая, отметят:

Мужские имена: Герман, Денис, Иван, Петр, Федор, Семен, Филипп

Женские имена: Евдокия

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