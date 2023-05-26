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Какой сегодня праздник: чем особенный этот день и у кого именины 26 мая

Елизавета Бельмас
26 мая 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 26 мая значит для мира.
Какой сегодня праздник
Какой сегодня праздник / коллаж: Главред, фото: Униан, pexels

Каждый день в мире особенный, а о некоторых праздниках большинство и вовсе не знает. Мы расскажем вам, кто родился 26 мая и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 26 мая

Сегодня, как и всегда – день, наполненный памятными событиями для всего мира.

26 мая 2868 в Англии прекратилась целая эпоха – произошла последняя публичная казнь.

видео дня

В этот же день в 1928 году на заседании ФИФА приняли проводить чемпионаты раз в четыре года.

А вот в Киеве 26 мая 2004 года открыли памятник "Защитникам границ Отечества всех поколений".

26 мая кто родился – важные лица в истории

В 1966 году 26 мая родилась Хелена Бонэм Картер – английская актриса, знаменитая ролями в таких фильмах как: "Гарри Поттер", "Суини Тодд", "Бойцовский клуб", "Корона".

Также в этот день на свет появился Мэтт Стоун – создатель мультсериала "Южный парк" и американский киноактер.

А вот 26 мая 1964 года родился известный на весь мир певец Ленни Кравиц.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 26 мая

Сегодня, 26 мая, в церкви отмечается день памяти мученицы Гликерии, которая пострадала за веру во время гонения христиан. Также отмечается день памяти мученика Александра, который отказал Императору и не отрекся от веры, за что был отдан приказ обезглавить его.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 26 мая

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 26 мая, отметят:

Мужские имена: Александр, Георгий, Юрий, Сергей

Женские имена: Евфимия, Ирина.

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