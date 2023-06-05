Какой сегодня праздник 5 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 5 июня значит для Украины

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Какой сегодня праздник 5 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 5 июня годами ранее, какой праздник 5 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 5 июня

Сегодня, как и всегда – день, наполненный памятными событиями не только для Украины, а и для всего мира.

В этот день, в 1972 году состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды , на которой приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня охраны окружающей среды 5 июня.

видео дня

В 1894 году во Львове была открыта самая большая в Галиции Общая Краевая выставка.

В 1910 году в Киеве произошел первый полет отечественного самолета Александра Кудашева, а через 11 дней состоялся полет самолета студента Игоря Сикорского.

В 1940 году в этот день Америка продемонстрировала первые шины из синтетической резины.

В 1990 году в Киеве было провозглашено возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви.

5 июня кто родился – важные лица в истории

В этот день в 1941 году родился Анатолий Пузач – украинский футболист, который тренировал Динамо.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 5 июня

Сегодня, 5 июня, в церкви чтится память преподобной Ефросинии. Одна из самых образованных женщин династии Рюриковичей. Молодая княгиня в 12 лет приняла постриг и стала Ефросинией.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 5 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 5 июня, отметят:

Мужские имена: Андрей, Василия, Геннадий, Дмитрий, Иван, Никита, Александр

Женские имена: Юлия.

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