УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какой сегодня праздник 5 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

Елизавета Бельмас
5 июня 2023, 04:00
10
Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 5 июня значит для Украины
Какой сегодня праздник 5 июня
Какой сегодня праздник 5 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 5 июня годами ранее, какой праздник 5 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 5 июня

Сегодня, как и всегда – день, наполненный памятными событиями не только для Украины, а и для всего мира.

В этот день, в 1972 году состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды , на которой приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня охраны окружающей среды 5 июня.

видео дня

В 1894 году во Львове была открыта самая большая в Галиции Общая Краевая выставка.

В 1910 году в Киеве произошел первый полет отечественного самолета Александра Кудашева, а через 11 дней состоялся полет самолета студента Игоря Сикорского.

В 1940 году в этот день Америка продемонстрировала первые шины из синтетической резины.

В 1990 году в Киеве было провозглашено возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви.

5 июня кто родился – важные лица в истории

В этот день в 1941 году родился Анатолий Пузач – украинский футболист, который тренировал Динамо.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

Какой сегодня церковный праздник – что отмечают христиане 5 июня

Сегодня, 5 июня, в церкви чтится память преподобной Ефросинии. Одна из самых образованных женщин династии Рюриковичей. Молодая княгиня в 12 лет приняла постриг и стала Ефросинией.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 5 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 5 июня, отметят:

Мужские имена: Андрей, Василия, Геннадий, Дмитрий, Иван, Никита, Александр

Женские имена: Юлия.

Также вам может быть интересно:

праздник
Реклама

Главное за день

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шаги

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шаги

21:13 Украина
"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцам

"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцам

21:08 Мир
ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник Байдена

ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник Байдена

20:14 Мир
Все главные новости

Последние новости

04:00

Какой сегодня праздник 5 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

03:35

"Я проклята": старшая дочь Мадонны раскрыла секрет про свою ориентацию

03:20

Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразитВидео

03:11

Хитрая головоломка сведет с ума: нужно найти число 725 за 7 секунд

02:40

"Сильно накосячил": у Путина есть толстая папка с компроматом на Орбана - ЖдановВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:02

4 знака зодиака, которые влюбляются с первого взглядаВидео

01:35

Бульба пояснил, почему беларусская армия укрепляет границу с УкраинойВидео

04 июня, воскресенье
23:44

Регулярные атаки РФ: генерал-лейтенант назвал истинную цель оккупантовВидео

22:50

Войска РФ открыли огонь по боевикам ЧВК Вагнер в районе Бахмута – ПригожинВидео

Реклама
22:44

Сложная оптическая иллюзия из 19 века: только люди с высоким IQ найдут лицо всадника

22:10

Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы

21:21

Когда правильно употреблять "що", "який", "котрий": языковед растолковал дилеммуВидео

21:13

"РФ обходит санкции": Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шагиВидео

21:10

"Русская артистка или своя?": Наташа Королева призналась, что скучает по Киеву

21:08

"Власть испуганно отсиделась": глава Белгородщины Гладков не пришел к ополченцамВидео

20:47

Лукашенко покупает у Путина "троянского коня"мнение

20:24

Таких слов вы точно не слышали: как на украинском сказать "селфи" - Аваменко ответилВидео

20:18

Он разлетается за 1 минуту со стола: уникальный летний рецепт - успейте приготовитьВидео

20:14

ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник БайденаВидео

20:07

"Меня размазало. Шансов не много": Кристина Горняк заговорила про удаление почки

Реклама
19:47

Расизм, хамство и имперский дух: квазикультура "Русского мира"мнение

19:26

Уникальные 4 предмета: без них не могли обойтись на кухне советские хозяйкиВидео

19:15

Украина в НАТО после победы: у Резникова потребовали от Альянса четких гарантийВидео

18:39

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти пчелу на цветах за 8 секунд

18:36

Бывший муж Ани Лорак во время своей свадьбы в Киеве удивил подарком для российских оккупантов

18:11

Заплакала от боли: Зеленская не сдержала слез во время открытия памятника погибшим детямВидео

18:04

"Мы разводимся!": Регина Тодоренко ошеломила заявлением даже Влада Топалова

17:53

Песков потроллил Путина рассказом о его реакции на атаки по Кремлю и МосквеВидео

17:14

Несется дикий шторм: Украину резко накроет похолодание с градом и ливнямиВидео

17:11

Юный пасынок украинский ведущей погиб на войне - Валентина Хамайко в трауреВидео

17:00

Отец неистово кричал, когда увидел тело: российская ракета убила 2-летнюю ЛизочкуВидео

16:42

Скандального принца Гарри выдворяют из США из-за наркотиковВидео

16:34

"Волшебное маленькое существо": Де Ниро поздравил Пачино с будущим отцовством

16:27

"Ждите следующих шагов": ВСУ отбили у войск РФ позиции в Бахмуте – ПригожинВидео

16:06

"Я бы поступал так же": Александр Пономарев заступился за Светлану ЛободуВидео

16:00

Что будет, если не закрывать крышку унитаза: многих ошеломит этот ответВидео

15:55

"Конец эпохи путинской стабильности": у Зеленского отреагировали на события в ШебекиноВидео

15:41

Для чего на самом деле нужна решетка в духовке

15:40

Набрал 30 кг: красавчик из "Бедной насти" изменился до неузнаваемости

15:37

Войска РФ атакуют у Лимана и Купянска, чтобы выйти на границы Донбасса – ВСУВидео

Реклама
14:42

Почему кошки любят спать на чистом белье: 4 неочевидные причины

14:34

Ополченцы на Белгородщине взяли в плен военных России и обратились к губернаторуВидео

14:32

Легендарная группа Guns N' Roses поддержала Украину и посвятила украинцам песню

14:29

ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном боеВидео

13:35

Данилов откровенно рассказал о потерях Украины в боях за БахмутВидео

13:26

Русские и польские добровольцы зашли в Шебекино: в Сети появилось заявлениеВидео

13:23

Предательница "страдает": как сейчас живет сбежавшая из Украины ПовалийВидео

13:14

На войне погиб воин из Закарпатья Василий Легач: без отца остались двое детей

13:10

Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" впервые стал отцом

13:03

"Падающие обломки принесут много бед": какой регион Украины под угрозой - прогнозВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять