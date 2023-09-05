Какой самый большой город в мире: топ-10 по населению и территории

По оценкам ООН, скоро общая численность населения мира достигнет восьми миллиардов человек. Учитывая нынешний рост населения, ООН также прогнозирует, что население планеты достигнет 8,5 миллиардов в 2030 году и 9,7 миллиардов в 2050 году.
По оценкам переписи населения США, только в Соединенных Штатах проживает около 331 миллиона человек. По данным Worldometers.com, по состоянию на август 2022 года Китай с населением почти 1,5 миллиарда человек имеет самое большое население в мире.
В стране и городе население сильно различается, но какой город является самым большим в мире?
Самый большой город в мире по населению
По данным World Population Review, самым большим городом по количеству населения является Токио, с его 37 435 191 человек.
Также, на вопрос о том, где в мире больше всего населения, ответит этот рейтинг:
- Дели, Индия — 29 399 141 человек
- Шанхай, Китай — 26 317 104 человека
- Сан-Паулу, Бразилия — 21 846 507 человек
- Мехико, Мексика — 21 671 908 человек
- Каир, Египет — 20 484 965 человек
- Дакка, Бангладеш — 20 283 552 человека
- Мумбаи, Индия — 20 185 064 человека
- Пекин, Китай — 20 035 455 человек
- Осака, Япония — 19 222 665 человек
Самый большой город мира по площади
В отличие от измерения численности населения, определение крупнейшего города мира по площади является менее простой задачей.
В каждой стране есть свое собственное определение того, что представляет собой город, что затрудняет определение стандартных размеров крупнейшего по площади города.
Например, в World Population Review говорится, что город Сермерсук в Гренландии по меркам города имеет площадь более 205 400 квадратных миль с населением в 23 123 человека.
Чтобы устранить несоответствие между странами, Demographia создала стандартизацию для измерения городов под названием "Городская территория", которая учитывает плотность населения при определении площади городов. При использовании городской площади в качестве меры измерения города и районы группируются вместе, поэтому в топ-10 крупнейших городов по площади входят не отдельные города, а скорее группы городов, находящихся поблизости.
По данным World Populations Review, основанного на отчетах Demographia, 10 крупнейших городов по площади квадратных миль выглядят так:
- Нью-Йорк-Ньюарк - 4669
- Бостон-Провиденс - 3683
- Токио-Иокогама - 3178
- Атланта - 2857
- Чикаго - 2705
- Лос-Анджелес - 2452
- Москва - 2274
- Вашингтон-Балтимор - 2124
- Филадельфия - 2096
- Даллас-Форт-Уэрт - 2038