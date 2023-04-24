Какой продукт нельзя есть после 40 лет, чтобы иметь тонкую талию

С возрастом метаболизм перестает работать так, как нам бы этого хотелось. Чтобы после сорока лет вес оставался в норме, стоит пересмотреть ежедневный рацион.

https://news.glavred.info/kakoy-produkt-nelzya-est-posle-40-let-chtoby-imet-tonkuyu-taliyu-10465432.html Ссылка скопирована

Бекон нельзя есть после 40 лет / Фото: УНИАН, instagram.com/i_sembaevna

Чтобы стать стройной после 40 лет, есть один продукт, который нужно исключить из своего рациона. Он содержит высокий процент жира и может практически полностью уничтожить метаболизм. И это - бекон.

С возрастом метаболизм перестает работать так, как нам бы этого хотелось. Чтобы после сорока лет вес оставался в норме, стоит пересмотреть ежедневный рацион, пишет Shefinds.

Бекон нравится очень многим, но этот продукт способен привести к увеличению веса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний

видео дня

Как рассказала диетолог Лиза Ричардс, 50% бекона - это жиры. Хотя некоторые из них мононенасыщенные (10%) и полезны для человеческого организма (такие же содержатся, например, в рыбе), однако большая половина может нанести непоправимый вред здоровью и негативно отразиться на талии.

Кроме того, бекон - очень калорийный продукт. Он становится причиной настоящего хаоса как внутри организма, так и снаружи. Метаболизм, который после 40 лет и так начинает ослабевать, страдает еще больше. Поэтому здоровье ухудшается, а вес растет.

Ранее Главред писал, чем опасны перепелиные яйца и кому их нельзя есть.

Вам также может быть интересно: