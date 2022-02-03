Какой популярный овощ может снизить риск инсульта - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Богатая овощами и фруктами диета уменьшит риск появления инсульта. Об этом сообщает портал пишет Daily Express со ссылкой на новое исследователей медиков.

Врачи рассказали, что инсульт бывает геморрагический и, гораздо более распространенный, ишемический. Последний развивается из-за того, что в мозгу человека в одном из сосудов застревает тромб. Геморрагический инсульт обусловлен повреждением сосудов и приводит к кровоизлиянию в мозг.

Выяснилось, что благодаря высокому содержанию ликопина (мощного антиоксиданта, который помогает поддерживать давление и снижать уровень опасного холестерина) помидоры могут быть полезными в профилактике патологии. Медики пришли к выводу, что ликопин может препятствовать выработке активных форм кислорода, воспалению и агрегации тромбоцитов. Это уменьшает риск образования тромбов.

В конечном итоге, медики посоветовали людям есть более пяти порций фруктов и овощей в день.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной железой.

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.