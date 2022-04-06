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Какой напиток снижает риск смерти от сердечных заболеваний - ответ ученых

6 апреля 2022, 04:05

Коллектив китайских ученых закончил анализ пакетов данных 100 тысяч человек, у которых в анамнезе не было сердечного приступа, рака или инсульта.

Сердце
Какой напиток снижает риск смерти от сердечных заболеваний - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Болезни сердечно-сосудистая система – основная причина смерти во всем мире. Об этом сообщает портал Express со ссылкой на исследование из отраслевого издания European Journal of Preventive Cardiology.

Есть один напиток, пишут ученые, который снизит риск сердечных заболеваний, чуть более чем наполовину. Речь идет о чае.

Всех волонтеров классифицировали как тех, которые регулярно пьют чай (не менее трех раз в неделю) и нерегулярно пьющие чай.

В среднем период наблюдения составил 7,3 лет. Результаты показали, что у тех, кто регулярно пил чай, риск сердечных заболеваний и инсульта снизился на 20 процентов, а риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта на 22 процента.

Затем исследователи проанализировали подмножество из 14 тысяч человек с помощью двух опросов, проведенных в разные моменты времени в течение примерно восьми лет.

Результаты показали, что участники, которые сохраняли привычку пить чай в течение всего исследования, получили еще более значительные преимущества для здоровья по сравнению с теми, кто не пил чай регулярно. В том числе риск случайных сердечных заболеваний и инсульта был на 39% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 56% ниже, а снижение риска смерти по какой-либо причине было на 29% ниже.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней.

Автор: Егор Бунин
viber
здоровье сердечно-сосудистая система организм
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