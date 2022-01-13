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Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога

13 января 2022, 21:54

Известный нутрициолог Екатерина Маркова предложила всем людям после новогодних праздников обратить внимание на антисахарные травы - ради восстановления тела.

Кишечник
Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога / ua.depositphotos.com

Существует множество вариаций травяных чаев, но после новогодних праздников стоит присмотреться к употреблению антисахарных трав. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный нутрициолог Екатерина Маркова.

"Каждый травяной чай предназначен для решения определенной проблемы. Так, универсальными травами для здоровья органов ЖКТ являются ромашка, фенхель, тысячелистник и другие. Какие-то травы заживляют кишечник, какие-то помогают наладить желчеотток и детокс в целом. Во время стресса идеально подойдет чай тулси. Он обладает успокаивающим действием, поднимает настроение, способствует психической устойчивости, а также помогает сбросить лишний вес и понизить уровень сахара в крови и общего холестерина", — сказала она.

Маркова предложила людям после новогодних праздников обратить внимание на антисахарные травы.

"Например, семена пажитника поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а также корректную работу поджелудочной железы. Также чай на основе семян пажитника хорошо работает для поддержания лактации. Джимнема сильвестра — трава, очищающая вкусовые рецепторы от сладкого вкуса. Кроме того, трава снижает уровень сахара в крови, снижает аппетит, уменьшает набор веса, благотворно воздействует на холестерин", −сказала нутрициолог.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней

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здоровье организм кишечник
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