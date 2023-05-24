Какой напиток подходит к клубнике: как ощутить удивительную сладость от ягоды

В самый канун лета, когда прилавки во фруктовых отделах магазинов заполняются клубникой, самое время подумать - "Какой напиток подходит к клубнике?".

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Клубника / Коллаж Главред,Instagram.com/nao_ya_0821, melnichuk_anita, snarlota

Как есть клубнику, чтобы было вкусно ‒ этот вопрос требует детального обсуждения. Как говорят знающие люди, можно использовать легкие спиртные напитки. В первую очередь, конечно, игристые вина (можно даже без ананасов). Далее ‒ с клубникой хорошо идут вина обычные. Причем тут не играет особой разницей, дорогое ли это марочное вино либо обычное столовое, красное или белое, сухое или десертное (и так далее). Вино обычно раскрывает вкус клубники как никакой другой напиток. Крепленым вином (портвейном или вермутом) также можно запивать клубнику.

Не нужно забывать и о ягодном вине (к примеру, ежевичном). Оно не такое крепкое, чем виноградное, и прекрасно подойдет в качестве подарка по какому-нибудь праздничному поводу.

Если по тем или иным причинам алкоголь в качестве подарка не уместен, то можно в комплекте с клубникой преподнести свой выбор на прохладительных напитках. Букет из клубники прекрасно сочетается с соками, смузи, молочными коктейлями, компотами и морсами.

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Клубника с молоком польза

Когда на улице очень жарко, то мало кому хочется есть горячие супы либо борщи. Но ведь всегда можно приготовить полноценное обеденное блюдо с клубникой. Для того этого нужно взять 500 грамм клубники и два стакана охлажденного молока.

Далее ‒ клубника с молоком имеет достаточно низкую калорийность (всего 41 килокалорию) и прекрасно подходит тем, кто следит за своим весом.

К слову, если в молоко с клубникой вместо сахара добавить мед, то полученный напиток сможет укрепить иммунитет и благотворно подействовать на нервную систему. И да ‒ обычно клубнику советуют есть с осторожностью тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка. А в сочетании с молоком такая проблема в определенных случаях нивелируется.

Клубника хорошо сочетается с разными напитками / Instagram.com / melnichuk_anita,

Можно ли клубнику запивать водой

Как говорят эксперты, если запивать клубнику достаточным количеством воды, то оксалаты (каменистые вещества, которые образуются под воздействием щавелевой кислоты) смогут свободно проходить через мочеполовой тракт, но не оказывают на него никакого вредного воздействия.

Есть мнение, что действие щавелевой кислоты можно нейтрализовать также с помощью черешков клубники. Для этого нужно взять одну-две столовые ложки свежих или сушеных черешков клубники, а потом залить 300-400 миллилитрами кипятка, настоять в посуде под крышкой пятнадцать-двадцать минут и принимать этот настой на протяжении дня.

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