Какой напиток может вызвать внезапную остановку сердца - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Возникновение сердечного приступа нередко рассматривается медиками как результат неправильного образа жизни, который постепенно подрывает здоровье сосудов. Согласно данным, которые были Результаты такого исследования были опубликованы в специализированном журнале Anatolian Journal of Cardiology,

В частности, говорят ученые, опасение из-за негативного влияния на сердце вызывают некоторые напитки.

Исследователи говорят, что сердечные приступы случаются, когда поток крови к миокарду становится затрудненным, и это может быть вызвано рядом факторов. Исследование показало, что злоупотребление энергетическими напитками способно быть причиной внезапной остановки сердца у здоровых людей. По словам авторов исследования, главная опасность напитка для сердца – это высокая концентрация в нем кофеина. Энергетики содержат замаскированный кофеин в виде таких веществ, как гуарана, получаемая из растения, идентичного по действию кофеину.

Исследователи предупреждают, что гуарана содержит вдвое больше кофеина, чем кофейные зерна, и при смешивании с другими активными веществами, такими как женьшень и таурин, она способна "генерировать неопределенные взаимодействия".

"У молодых людей после употребления энергетических напитков распространены случаи необъяснимых остановок сердца", −говорят исследователи.

Реклама

В первую очередь, отмечают они, внезапные инфаркты распространены среди людей, смешивающих энергетические напитки со спиртными.

Читайте такжеНехватка какого вещества грозит болезнью сердца - комментарий диетолога

Напомним, ранее сообщалось, что есть определенное количество "полезных" продуктов, которые легко могут навредить организму. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, опасность может представлять рыба тунец. В течение жизни она накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.

"Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", — сообщил Арзамасцев.