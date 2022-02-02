Какой напиток может вызвать внезапную остановку сердца - ответ ученых

Особое опасение из-за крайне негативного влияния на сердце вызывают некоторые напитки - к сожалению, как говорят исследователи, очень популярные среди людей.
Возникновение сердечного приступа нередко рассматривается медиками как результат неправильного образа жизни, который постепенно подрывает здоровье сосудов. Согласно данным, которые были Результаты такого исследования были опубликованы в специализированном журнале Anatolian Journal of Cardiology,
В частности, говорят ученые, опасение из-за негативного влияния на сердце вызывают некоторые напитки.
Исследователи говорят, что сердечные приступы случаются, когда поток крови к миокарду становится затрудненным, и это может быть вызвано рядом факторов. Исследование показало, что злоупотребление энергетическими напитками способно быть причиной внезапной остановки сердца у здоровых людей. По словам авторов исследования, главная опасность напитка для сердца – это высокая концентрация в нем кофеина. Энергетики содержат замаскированный кофеин в виде таких веществ, как гуарана, получаемая из растения, идентичного по действию кофеину.
Исследователи предупреждают, что гуарана содержит вдвое больше кофеина, чем кофейные зерна, и при смешивании с другими активными веществами, такими как женьшень и таурин, она способна "генерировать неопределенные взаимодействия".
"У молодых людей после употребления энергетических напитков распространены случаи необъяснимых остановок сердца", −говорят исследователи.
В первую очередь, отмечают они, внезапные инфаркты распространены среди людей, смешивающих энергетические напитки со спиртными.
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Напомним, ранее сообщалось, что есть определенное количество "полезных" продуктов, которые легко могут навредить организму. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, опасность может представлять рыба тунец. В течение жизни она накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.
"Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", — сообщил Арзамасцев.