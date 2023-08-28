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Какой на самом деле рост у Путина и как он это скрывает: от каблуков до фотошопа

Алёна Воронина
28 августа 2023, 23:48 обновлено 28 августа, 23:48
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Диктатор так старается казаться выше, что часто попадает в курьезные ситуации из-за каблуков или странных фотографий с фотошопом.
Владимир Путин и Александр Вучич
Президент Сербии Александар Вучич с Путиным (рост Вучича 199 см, но кремлевские фотографы попытались замаскировать это)/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин, очевидно, так стесняется своего низкого роста, что постоянно пытается его скрыть. И нередко из-за этого попадает в курьезные ситуации – то его замечают в туфлях на каблуках, то на фото главы Кремля очень заметны следы фотошопа.

Часто окружение Путина так пыталось ему угодить, что на снимках, которые были обнародованы, диктатор страны-агрессора РФ мог выглядеть почти гигантом или просто значительно выше, чем его привыкли видеть.

Рост Путина без каблуков

Поскольку Путин пытается скрывать свой истинный рост, официальной информации об этом нет. Неофициально известно, что эта цифра может составлять 168-170 см. Но также встречаются данные о том, что его рост может составлять ближе к 150 см, но диктатор старается выглядеть выше благодаря различным "фокусам" – каблукам, правильной постановке кадра и тому подобному.

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Стоит отметить, что средний рост мужчин в России – 175,4 см, а женщин – 165,3 см.

Как Путин прячет свой истинный рост

Довольно часто российского диктатора замечали в обуви на платформе или каблуках. Например, однажды на встрече с российскими студентами он был в туфлях, на которых было хорошо заметно большой каблук.

Иногда подопечные Путина даже увеличивают своего шефа в фотошопе, чтобы он выглядел "солиднее" на фоне других официальных лиц. Например, на одном из фото, где Путин сидит на стульчике рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, глава Кремля кажется даже больше турецкого лидера. Но в реальной жизни такое невозможно, ведь рост Эрдогана составляет 185 см.

Можно сравнить фотографии с упомянутой встречи, которые обнародовали официальные ресурсы страны-агрессора России и Турции.

Путин и Эрдоган
Фото встречи Путина и Эрдогана 19 июля 2022 года, которое обнародовал Кремль/ сайт Кремля
Путин и Эрдоган
Фото с той же встречи, которое обнародовали на официальном сайте президента Турции/ tccb.gov.tr

Также часто к Путину приставляют "правильного" фотографа, который подбирает такую перспективу фотосъемки, чтобы глава Кремля казался выше. Поэтому нередко появляются фото, снятые "с пола", что визуально удлиняет телосложение российского диктатора.

Стоит отметить, что несоответствие роста "разных Путинов" стало одним из признаков, который эксперты называют доказательством существования у российского диктатора двойников. Так, на одних событиях или встречах у главы Кремля один рост, на других – кардинально другой.

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