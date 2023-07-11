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Какой мед самый полезный и вкусный: 5 лучших

Алена Кюпели
11 июля 2023, 21:50 обновлено 11 июля, 21:57
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Мед - мощнейший антиоксидант, который рекомендуют американские кардиологи. Он защищает от многих болезней.
Как проверить натуральность меда
В мире существует множество видов меда / pixabay.com

Можно долго спорить о пользе того или иного вида меда, но для вашего здоровья лучше всего выбирать сырой мед. Сырой мёд не обрабатывается, его можно купить в магазинах здоровой пищи и магазинах витаминов.

Лучше всегда стараться использовать сырой органический мед без консервантов, добавленного сахара или любых других добавок. Это потому, что обработка меда может убить некоторые полезные питательные вещества и антиоксиданты.

Независимо от того, какой мед или подсластитель вы выберете, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять не более девяти чайных ложек добавленного сахара в день, а женщинам – шесть чайных ложек для предотвращения сердечных заболеваний.

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Cамый лучший мед в мире

По оценкам, в мире существует более 300 видов меда. Многие из них доступны только у кустарных фермеров, выращивающих мед, потому что они не могут быть произведены в коммерческих целях.

Манука

Мед манука родом из Новой Зеландии. Его собирают с цветков деревьев манука, которые здесь растут в изобилии. Это очень редкий мед, потому что деревья манука цветут всего несколько недель в году. Манука обладает как противовирусными, так и антибактериальными свойствами. Его целебные свойства исходят от метилглиоксаля (MGO). Поскольку в меде манука высокая концентрация MGO, это один из самых полезных видов меда на планете. Манука — это темный мед со слегка горьковатым вкусом.

Акация

Акациевый мед получают из цветков дерева акации. Деревья акации произрастают в Украине, Соединенных Штатах, но теперь они в изобилии встречаются по всей Европе, потому что это дерево было туда завезено. Акация – светлый мягкий мед. Вкус сладкий с оттенком ванили.

Липа

Липовый мед получают из желтовато-белых цветков липы. Липовый мёд светло-золотистого цвета. Обладает мягким маслянистым вкусом с оттенком лайма в послевкусии.

Шалфей

Шалфейный мёд получают из пурпурных цветков мускатного шалфея. Шалфейный мёд очень светлый, почти прозрачный. Он сопротивляется кристаллизации. Вкус похож на жевательную резинку.

Гречиха

Гречишный или гречневый мед получают из белых или розовых цветков гречихи. Гречневый мед очень богат антиоксидантами. Его скус солодовый с легкой горчинкой. И конечно, этот мед очень любим всеми украинцами. Еще с детства все помнять экономный десерт: украинский хлеб с маслом, гречневым медом.

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