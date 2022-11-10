Какой маникюр сделать на Новый год 2023: 5 потрясающих идей для хорошего настроения

Праздник стремительно приближается. Не важно, где вы будете 31 декабря, но сделать образ ярким и неповторимым, а настроение - прекрасным, поможет модный новогодний маникюр 2023.

Хозяином следующего года, согласно Китайскому календарю, станет Черный Водяной Кролик, и эту деталь стоит учитывать, когда будете выбирать, что нарисовать на ногтях и как. Цвет, который задобрит животное, год которого мы будем встречать, - черный, именно это и есть главный цвет маникюра на Новый год 2023. При этом можно обратить внимание и на синий и голубой цвета, ведь правящей планетой грядущего года будет Венера.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр сделать на Новый год 2023. Мы собрали для вас актуальные идеи новогоднего маникюра из Инстаграм, а в нашей фотогалерее увидите чудесные образцы для вдохновения. Даже если у вас настроение вовсе не праздничное, позвольте себе поверить в чудо, а вдохновляющий и красивый маникюр на новый год 2023 станет первым шагом к этому.

Потрясающий маникюр на Новый год 2023: что заслуживает внимания

Новогодний френч 2023

Чарующий французский маникюр с блестками – отличный вариант для встречи нового года. Конечно же, особого внимания заслуживает черный французский маникюр на Новый год. Только на сей раз забудьте о минимализме: оригинальный рисунок на новогоднюю тему или блестящая "улыбка" просто обязаны появиться на ваших ногтях.

Новогодний маникюр 2023 / Instagram

Яркий маникюр со стразами

Их время пришло - стразы снова в тренде. Они могут стать изюминкой любого новогоднего маникюра. И даже если у вас короткие ногти, стразы будут выглядеть на них элегантно. Вообще, холодная пора - едва ли не единственный период, когда стразы уместны на ногтях, поэтому можно смело украшать камушками даже повседневный зимний маникюр 2023.

Новогодний маникюр 2023 / Instagram

Зимний маникюр с рисунком

Этот праздник ассоциируется у нас с часами, елкой, игрушками для украшения елки, подарками, сладостями и бокалами... В зависимости от того, к чему у вас лежит душа и что для вас Новый год 2023, можете это на своих ногтях нарисовать - получится очаровательный маникюр, который станет магнитом для окружения.

Новогодний маникюр 2023 / Instagram

Впечатляющий маникюр со снежинками

Зима и новый год у всех нас ассоциируются со снегом и снежинками, и в эту пору им самое место и на ногтях. При этом можете "рассыпать" на своих ногтях много снежинок или аккуратно разместить всего одну - большую или маленькую, которая будет напоминанием о чуде, которого так не хватает.

Новогодний маникюр 2023 / Instagram

Новогодний черный маникюр с блеском

Создать волшебный маникюр новый год 2023 можно при помощи глиттера. Просто покрасьте ногти лаком черного цвета и добавьте немного блеска - результат будет завораживающим. Если ищете более "светлый" вариант, покрасьте несколько ногтей нюдовым лаком и украсьте их золотом.

Новогодний маникюр 2023 / Instagram

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