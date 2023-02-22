Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудеса

Если мечтаете о том, чтобы руки казались визуально моложе, идеально подойдут лаки оранжевых оттенков. Это антивозрастной маникюр для женщин после 50.

Говорят, что те женщины, которые постоянно красят ногти, визуально выглядят моложе. Но не все так однозначно, и прежде, чем бежать за новым лаком, убедитесь в том, что в итоге вашей наградой станет шикарный антивозрастной маникюр. Дело в том, что одни оттенки сильно подчеркивают тени старения на руках, а другие обладают мощным омолаживающим эффектом, делая ваши руки вмиг на лет 10 моложе.

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Ошибаются те, кто думает, что нежные розовые и завораживающие нюдовые оттенки в такой ситуации подойдут идеально, ведь максимально естественные оттенки сливаются с кожей и подчеркивают все недостатки рук. В то же время поистине молодящий маникюр привлекает внимание именно к ногтям, а не рукам, венам, морщинкам, и это важно учитывать.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр молодит руки после 50 лет – наши простые подсказки помогут вам стать уверенной в себе и смотреть на свои руки с удовольствием.

При этом учтите, что овальная форма ногтей станет для вас находкой, ведь она позволяет пальцам выглядеть длиннее, а это делает руки моложе. Кроме того, ваши ногти должны быть чистыми и ухоженными, иначе никакой лак не оправдает ваших ожиданий.

Итак, какой маникюр сделать женщине за 50 – 4 неповторимых варианта, которые творят чудеса:

1. Персиковый маникюр молодит

Если мечтаете, чтобы ваши руки казались визуально моложе, идеально подойдут лаки оранжевых или персиковых оттенков. Оранжевый цвет – яркий и бодрящий, и он легко помогает отвлечь внимание от вен, морщин и пигментных пятен, которые добавляют рукам лишних лет. Кроме того, оранжевый заставит кожу красиво сиять, а после 50 лет - это именно то, что нужно.

Антивозрастной маникюр / Instagram

2. Красный маникюр с эффектом омоложения

Какой маникюр делает руки моложе? Красный! Да-да, именно этот удивительный цвет нужен вашим ногтям, когда у вас на руках появляются морщинки. Красный цвет – молодит так хорошо, что его обязательно нужно добавить в свой арсенал. Выбирайте красные на основе апельсина и настоящие томатные, чтобы ваши руки выглядели живыми и молодыми.

Антивозрастной маникюр / Instagram

3. Мятный маникюр омолаживает руки

Даже не сомневайтесь: этот цвет умеет противостоять видимым синим венам на руках. Легкая прохлада, которую излучают такие оттенки, как зелень лайма и зелень мяты — лучший выбор для тех, кто хочет, чтобы руки излучали молодость и энергию.

Антивозрастной маникюр / Instagram

4. Антивозрастной маникюр омбре

Еще один спасательный круг для женщин после 50 лет – это модный маникюр омбре, который обладает чудесным эффектом омоложения. Как только на ваших ногтях разливаются фантастические оттенки, переходящие из темного в светлый, ваши руки становятся визуально свежими и молодыми.

Антивозрастной маникюр / Instagram

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