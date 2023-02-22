Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудеса

Говорят, что те женщины, которые постоянно красят ногти, визуально выглядят моложе. Но не все так однозначно, и прежде, чем бежать за новым лаком, убедитесь в том, что в итоге вашей наградой станет шикарный антивозрастной маникюр. Дело в том, что одни оттенки сильно подчеркивают тени старения на руках, а другие обладают мощным омолаживающим эффектом, делая ваши руки вмиг на лет 10 моложе.
Ошибаются те, кто думает, что нежные розовые и завораживающие нюдовые оттенки в такой ситуации подойдут идеально, ведь максимально естественные оттенки сливаются с кожей и подчеркивают все недостатки рук. В то же время поистине молодящий маникюр привлекает внимание именно к ногтям, а не рукам, венам, морщинкам, и это важно учитывать.
Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр молодит руки после 50 лет – наши простые подсказки помогут вам стать уверенной в себе и смотреть на свои руки с удовольствием.
При этом учтите, что овальная форма ногтей станет для вас находкой, ведь она позволяет пальцам выглядеть длиннее, а это делает руки моложе. Кроме того, ваши ногти должны быть чистыми и ухоженными, иначе никакой лак не оправдает ваших ожиданий.
Итак, какой маникюр сделать женщине за 50 – 4 неповторимых варианта, которые творят чудеса:
1. Персиковый маникюр молодит
Если мечтаете, чтобы ваши руки казались визуально моложе, идеально подойдут лаки оранжевых или персиковых оттенков. Оранжевый цвет – яркий и бодрящий, и он легко помогает отвлечь внимание от вен, морщин и пигментных пятен, которые добавляют рукам лишних лет. Кроме того, оранжевый заставит кожу красиво сиять, а после 50 лет - это именно то, что нужно.
2. Красный маникюр с эффектом омоложения
Какой маникюр делает руки моложе? Красный! Да-да, именно этот удивительный цвет нужен вашим ногтям, когда у вас на руках появляются морщинки. Красный цвет – молодит так хорошо, что его обязательно нужно добавить в свой арсенал. Выбирайте красные на основе апельсина и настоящие томатные, чтобы ваши руки выглядели живыми и молодыми.
3. Мятный маникюр омолаживает руки
Даже не сомневайтесь: этот цвет умеет противостоять видимым синим венам на руках. Легкая прохлада, которую излучают такие оттенки, как зелень лайма и зелень мяты — лучший выбор для тех, кто хочет, чтобы руки излучали молодость и энергию.
4. Антивозрастной маникюр омбре
Еще один спасательный круг для женщин после 50 лет – это модный маникюр омбре, который обладает чудесным эффектом омоложения. Как только на ваших ногтях разливаются фантастические оттенки, переходящие из темного в светлый, ваши руки становятся визуально свежими и молодыми.
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