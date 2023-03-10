Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения весной

Весна уже начала свое победоносное шествие по миру, и самое время сделать красивый маникюр. При этом короткие ногти вовсе не повод для того, чтобы отказывать себе в такой радости. Тем более, что в последнее время появилось много креативных идей дизайна коротких ногтей.
При этом постарайтесь выйти за рамки минимализма, который правил бал предыдущие несколько сезонов. Пора дать волю своим эмоциям и позволить ярким краскам разлиться на ваших ногтях. И не волнуйтесь, даже намека на вульгарность не будет, ведь короткие ногти – это тот уникальный случай, когда ни блеск, ни рисунок, ни кричащий лак картину не испортят.
Весенний маникюр на короткие ногти 2023 должен вдохновлять, радовать глаз и стать магнитом для окружения, и теплая пора этому всячески способствует.
Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для вдохновения.
Итак, какой можно сделать маникюр на очень короткие ногти – 4 варианта для чудесного настроения:
1. Маникюр на короткие ногти нежный
Если душа требует романтики, то пускай на ваших ногтях разливаются нежные краски. В частности, вы можете покрасить ногти светлым желтым лаком – получится очень солнечный маникюр, от которого сложно оторвать взгляд.
2. Женственный маникюр на короткие ногти
Для тех, кто хочет подчеркнуть женственность, самым лучшим решением станут цветочные рисунки на ногтях. Главное, не перегнуть палку – полностью усыпать цветами ногти не нужно. Достаточно нарисовать цветы на одном-двух ноготках.
3. Необычный маникюр на короткие ногти
Если воспринимать ногти как холст, то вы можете нарисовать на них все, что хотите – абстрактные рисунки, необыкновенные узоры и геометрические фигуры. Дайте волю фантазии и на ваших руках появится шедевр.
4. Классический маникюр на короткие ногти
Красный лак обладает невероятным свойством – вмиг он способен добавить образу изюминку. Поэтому даже в домашних условиях вы можете сделать безумно красивый маникюр на короткие ногти красный. Даже не сомневайтесь: результат вас приятно удивит.
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