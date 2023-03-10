Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения весной

Весна - идеальное время, чтобы дать волю своим эмоциям и позволить ярким краскам разлиться на ваших ногтях. Даже короткие ногти должны вдохновлять!

Весна уже начала свое победоносное шествие по миру, и самое время сделать красивый маникюр. При этом короткие ногти вовсе не повод для того, чтобы отказывать себе в такой радости. Тем более, что в последнее время появилось много креативных идей дизайна коротких ногтей.

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При этом постарайтесь выйти за рамки минимализма, который правил бал предыдущие несколько сезонов. Пора дать волю своим эмоциям и позволить ярким краскам разлиться на ваших ногтях. И не волнуйтесь, даже намека на вульгарность не будет, ведь короткие ногти – это тот уникальный случай, когда ни блеск, ни рисунок, ни кричащий лак картину не испортят.

Весенний маникюр на короткие ногти 2023 должен вдохновлять, радовать глаз и стать магнитом для окружения, и теплая пора этому всячески способствует.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы для вдохновения.

Итак, какой можно сделать маникюр на очень короткие ногти – 4 варианта для чудесного настроения:

1. Маникюр на короткие ногти нежный

Если душа требует романтики, то пускай на ваших ногтях разливаются нежные краски. В частности, вы можете покрасить ногти светлым желтым лаком – получится очень солнечный маникюр, от которого сложно оторвать взгляд.

Маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

2. Женственный маникюр на короткие ногти

Для тех, кто хочет подчеркнуть женственность, самым лучшим решением станут цветочные рисунки на ногтях. Главное, не перегнуть палку – полностью усыпать цветами ногти не нужно. Достаточно нарисовать цветы на одном-двух ноготках.

Маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

3. Необычный маникюр на короткие ногти

Если воспринимать ногти как холст, то вы можете нарисовать на них все, что хотите – абстрактные рисунки, необыкновенные узоры и геометрические фигуры. Дайте волю фантазии и на ваших руках появится шедевр.

Маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

4. Классический маникюр на короткие ногти

Красный лак обладает невероятным свойством – вмиг он способен добавить образу изюминку. Поэтому даже в домашних условиях вы можете сделать безумно красивый маникюр на короткие ногти красный. Даже не сомневайтесь: результат вас приятно удивит.

Маникюр на короткие ногти 2023 / Instagram

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