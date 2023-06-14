Какой макияж глаз старит: 5 "секретных" ошибок после 50 лет

Возрастной макияж может быть ярким и красивым. Однако, к нему нужен определенный подход.

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Омолаживающий макияж после 50 / pexels.com

Макияж глаз действительно меняет то, как выглядит лицо. Он переводит ваш взгляд с 0 на 100 за считанные секунды и подчеркивает ваши глаза, делая их больше и ярче.

Но поскольку кожа вокруг глаз тоньше, чем остальная часть лица, она в первую очередь развивается и проявляет признаки старения, которые особенно видно в 50 и старше. И хотите верьте, хотите нет, но многие из нас в конечном итоге подчеркивают эти признаки старения (что делает нас старше), совершая некоторые действительно распространенные ошибки в макияже глаз.

Главред собрал самые распространенные ошибки в макияже глаз, из-за которых вы выглядите старше.

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Ошибки в макияже

Ошибка № 1: Не пользоваться кремом для глаз

Первый шаг к тому, чтобы ваш макияж глаз выглядел абсолютно великолепно, — правильно увлажнить область под глазами. Обезвоженная область вокруг глаз приводит к дряблой коже, тонким линиям и морщинам — все это в конечном итоге заставляет вас выглядеть намного старше. Как правильно красить глаза женщине после 50 лет? Всегда наносите увлажняющий крем для глаз два раза в день. Это мгновенно заставит ваши глаза выглядеть намного моложе при использовании макияжа.

Ошибка № 2: Пудровые тени

Почему макияж прибавляет возраст? Одним из факторов являются пудровые тени. Они оседают на тонких линиях под глазами и не могут придать глазам какой-либо глубины. Это делает ваш макияж глаз действительно плоским, а также усиливает признаки старения вокруг глаз. Поэтому мы рекомендуем вам использовать кремовые тени для век, чтобы придать глазам более мягкий и молодой вид.

Ошибка № 3: Отказ от туши

Ошибки в макияже после 50 лет случаются часто. Еще одна распространенная ошибка в макияже глаз, которую совершают многие женщины, — не наносить тушь. Это заставляет ваши глаза выглядеть намного меньше и, в свою очередь, делают вас старше. Таким образом, всегда наносите слой или два объемной туши для ресниц, чтобы открыть глаза и сделать их ярче.

Ошибка № 4: Использование черной подводки для глаз

Ошибки в макияже, которые старят - это черная подводка. Если вы нанесете толстую черную подводку, ваши глаза будут казаться очень маленькими и похожими на бусинки, что сделает вас старше, чем вы есть на самом деле. Какие стрелки молодят? Стрелки, сделанные коричневой подводкой. Кроме того, тонкий мазок слегка растушеванной коричневой подводки поможет открыть глаза и добавить им больше глубины, благодаря чему вы будете выглядеть моложе.

Ошибка № 05: Нанесение на внутреннее веко черного карандаша

Использование черного цвета для линии роста ресниц может сделать вас старше. Как? Использование темных цветов на нижней линии ресниц может сделать ваши глаза меньше, усилить гусиные лапки и сделать все ваше лицо усталым и обвисшим. Смените свой обычный черный карандаш на белый или телесный, чтобы открыть глаза и придать им мгновенный эффект молодости.

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