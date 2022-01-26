Какой из соков может помочь справиться с гипертонией - ответ ученых/ ua.depositphotos.com/

Большая порция апельсинового сока снижает артериальное давление, а регулярное употребление такого напитка позволяет избежать проблем с сердцем. Об этом сообщает британский специализированный портал Daily Express.

Как говорит доктор медицины Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre (Бельгия), ежедневный прием одного стакана апельсинового сока снижает на три миллиметра ртутного столба систолическое артериальное давление и почти на два миллиметра — диастолическое.

"И апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых апельсинах препятствует поглощению гесперидина организмом. Апельсиновый сок также выступает источником калия, что помогает контролировать кровяное давление", — объяснила Ракстон.

По словам медика, гесперидин в человеческом организме при переваривании превращается в гесперетин.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.