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Какой хлеб самый полезный для здоровья: 5 здоровых видов и как их "опознать" по этикетке

Алена Кюпели
12 мая 2023, 11:12 обновлено 12 мая, 11:29
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Какой хлеб можно есть при правильном питании? Этот вопрос задают себе многие. Главред разбирался, какие виды хлеба являються наиболее полезными для организма.
Вкусный хлеб в духовке, как приготовить хлеб рецепт, рецепт домашнего хлеба,
Вкусный хлеб в духовке, как приготовить хлеб рецепт, рецепт домашнего хлеба, / ua.depositphotos.com

Хлеб, приготовленный из цельного зерна, в том числе из цельной пшеницы и пророщенного цельного зерна, обычно содержит больше всего питательных веществ.

Десятки сортов хлеба хранятся на полках магазинов и заполняют кулинарные книги, хотя некоторые из них более питательны, чем другие. Некоторые виды богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Другие изготавливаются из очищенного зерна и обычно содержат дополнительные витамины и минералы.

Естественно, вы можете задаться вопросом, какой хлеб самый полезный и почему?

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Главред публикует 5 лучших вариантов полезного, богатого питательными веществами хлеба.

5 здоровых видов хлеба:

1. Хлеб из пророщенного цельного зерна

2. Хлеб на закваске

3. Цельнозерновой хлеб

4. Овсяный хлеб

5. Хлеб из льна

1. Хлеб из пророщенного цельного зерна

Пророщенный хлеб изготавливается из цельного зерна, которое начало прорастать под воздействием тепла и влаги.

Было показано, что проращивание увеличивает количество и доступность определенных питательных веществ, пишет Healthline. Одно исследование показало, что лаваш, приготовленный из 50% муки из пророщенной пшеницы, содержит в 3 раза больше фолиевой кислоты, витамина, необходимого для преобразования пищи в энергию, чем лаваш, приготовленный без муки из пророщенной пшеницы. Исследования показывают, что проращивание также увеличивает содержание антиоксидантов в зерне при одновременном снижении количества антинутриентов или соединений, которые связываются с минералами, такими как железо, и блокируют их усвоение.

Таким образом, пророщенные зерна могут не повышать уровень сахара в крови так сильно, как другие злаки, и могут быть хорошим выбором для людей с диабетом или пониженным контролем уровня сахара в крови.

Кроме того, большинство проросших хлебов содержат много клетчатки и белка. Таким образом, они более сытные, чем более изысканный хлеб.

2. Хлеб на закваске

Закваска производится в процессе ферментации, в котором используются естественные дрожжи и бактерии, чтобы поднять хлеб.

Ферментация помогает уменьшить количество фитатов, также известных как фитиновая кислота, которые связываются с определенными минералами и ухудшают их усвоение. Одно более раннее исследование показало, что ферментация на закваске помогла снизить содержание фитатов более чем на 50% по сравнению с использованием обычных дрожжей.

Хлеб на закваске также легче переваривается, чем другой хлеб. Процесс ферментации расщепляет некоторые углеводы и белки, содержащиеся в зернах, включая глютен.

Однако это не означает, что закваска не содержит глютена. Людям с глютеновой болезнью или чувствительностью к глютену по-прежнему необходимо избегать любого хлеба, приготовленного из зерен, содержащих глютен, таких как пшеница.

Наконец, считается, что хлеб на закваске имеет низкий гликемический индекс (ГИ), показатель влияния пищи на уровень сахара в крови.

3. Цельнозерновой хлеб

Цельные зерна сохраняют целостность всего зерна, включая зародыш, эндосперм и отруби. Отруби, которые представляют собой твердый внешний слой, содержат большое количество клетчатки. Отруби и зародыши также содержат белок, жир, витамины, минералы и полезные растительные соединения, в то время как эндосперм состоит в основном из крахмала.

Вот почему цельные зерна, в том числе цельная пшеница, содержат больше клетчатки и считаются более питательными, чем очищенные зерна, которые были обработаны для удаления отрубей и зародышей.

Тем не менее, белая мука обычно обогащена железом и витаминами группы В и на самом деле может содержать больше определенных питательных веществ, чем цельнозерновая мука. Цельные зерна связаны с многочисленными преимуществами для здоровья, включая снижение риска развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Однако важно отметить, что многие производители маркируют хлеб как "цельнозерновой", чтобы он выглядел более полезным, даже если в основном состоит из рафинированной муки.

Ищите хлеб, который содержит 100% цельнозерновую муку в качестве первого ингредиента и не содержит ненужных ингредиентов, таких как большое количество добавленного сахара или растительных масел. Именно поэтому ответ на вопрос "Какой хлеб можно есть при правильном питании" - кроется в этом параграфе.

4. Овсяный хлеб

Овсяный хлеб обычно готовят из смеси овса, цельнозерновой муки, дрожжей, воды и соли. Поскольку овес очень питателен и связан с рядом преимуществ для здоровья, овсяный хлеб может быть ответом на вопрос: какой хлеб самый полезный и диетический.

В частности, овес богат клетчаткой и полезными питательными веществами, включая магний, витамин B1 (тиамин), железо и цинк. Клетчатка овса, известная как бета-глюкан, может помочь снизить уровень холестерина, отрегулировать уровень сахара в крови и снизить высокое кровяное давление.

Однако то, что на этикетке хлеба написано "овес" или "овсянка", не означает, что он содержит большое количество овса. Некоторые виды овсяного хлеба содержат лишь небольшое количество овса и в основном состоят из рафинированной муки, добавленных сахаров и масел.

Чтобы найти более питательный овсяный хлеб, поищите тот, в котором в качестве первых двух ингредиентов указаны овес и цельнозерновая мука.

5. Льняной хлеб

Льняной хлеб, который готовится в основном из цельнозерновой муки и семян льна, является одним из самых полезных видов хлеба, который вы можете есть.

Это связано с тем, что семена льна очень питательны и обладают рядом преимуществ для здоровья. В частности, они являются отличным источником альфа-линоленовой кислоты (АЛК), жирной кислоты омега-3, содержащейся в растительных продуктах.

Более того, семена льна содержат соединения, называемые лигнаны, которые могут действовать как антиоксиданты в вашем организме и могут помочь защитить от некоторых видов серьезных хронических заболеваний.

Тем не менее, употребление льняного хлеба и других продуктов с семенами льна может иметь дополнительные преимущества, такие как улучшение пищеварения.

Обязательно ищите льняной хлеб, приготовленный с минимальным количеством ингредиентов, таких как цельнозерновая и/или пророщенная цельнозерновая мука, дрожжи, вода, соль и семена льна.

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