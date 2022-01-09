Какой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиолога

Какой хлеб полезный / pixabay

Сахар - это один из самых вредных продуктов в нашем рационе. Его можно найти в хлебе, йогурте и других продуктах, которые мы едим каждый день. Врачи сходятся во мнении, что одним из самых нежелательных продуктов в рационе является сахар.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич утверждает, что регулярное употребление хлебобулочных изделий связано с развитием атеросклероза, появлением проблем с сосудами и прочими недугами.

"Употребление хлеба это всего лишь ваша привычка, а не жизненная необходимость или потребность организма. Поэтому от этого продукта вы можете свободно отказаться", - отметила кардиолог, уточнив, что речь идет, прежде всего, о хлебе из муки высшего сорта.

Какой хлеб будет полезнее

Врач посоветовала, если есть необходимость в продукте, переходить на хлеб из муки с высоким содержанием клетчатки.

"Оптимально делать хлеб самостоятельно, добавляя туда отруби и клетчатку, и есть только такой хлеб", - подчеркнула кардиолог.

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По словам медика, систематическое злоупотребление неправильными продуктами может ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом она подчеркнула, что изменение рациона должно быть согласовано с лечащим врачом, если у человека были диагностированы сердечно-сосудистые недуги.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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