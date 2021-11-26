Какой дешевый продукт для улучшает пищеварение - комментарий эксперта / ua.depositphotos.com

Употребление двух яичных желтков в день благоприятно скажется на работе желудочно-кишечного тракта и крепости костей. Об этом в комментарии РИА Новости заявила нутрициолог Ирина Степная.

"Если вы хотите улучшить пищеварение и забыть об авитаминозе, добавляйте их в свой рацион", — говорит она.

Степная отметила, что яичные желтки входят в число лидеров по содержанию белка. Для того, чтобы он правильно усваивался и способствовал похудению, желтки необходимо добавлять в запеканки ‒ овощные, рыбные, мясные.

"Для вкусной запеканки понадобится ‒ 300 граммов брокколи, два яичных желтка, 30 граммов сыра, 50 миллилитров молока, соль, перец. Способ приготовления: в форму для запекания положить соцветия брокколи. Залить смесью желтков с молоком. Сверху натереть сыр. Посолить и поперчить. Запекать в духовке 30 минут при температуре 200 градусов", — подытожила Степная.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый вредный вариант употребления яиц. По его словам, любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным.

В США ученые пришли к выводу, что безопасной нормой для человека является два яйца в неделю. Повышение нормы может привести к повышению уровня холестерина в крови, что чревато проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.