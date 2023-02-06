Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

В 2023 году в моду вернулся рыжий цвет волос. Самым популярным будет медно-коричневый оттенок, который отлично освежает образ. Но не только.

Модное окрашивание 2023 / Instagram

На пороге весны самое время задуматься над тем, чтобы изменить цвет волос – и войти в теплую пору с новым трендовым оттенком. А интересные варианты на вершине модного Олимпа есть, и все те, кто стоит на пороге грандиозных изменений в своей жизни, могут смело взять их на вооружение.

Только не стоит волноваться – вам не придется становиться платиновой блондинкой или тратить много средств и усилий для сложного окрашивания. Это все в прошлом. Тренды окрашивания волос 2023 лаконичные и понятные. А еще они теплые!

Мы сегодня расскажем вам о том, как покрасить волосы 2023 года – наши простые подсказки помогут вам найти свой новый образ и вдохновение. Вполне вероятно, что, получив ответ на вопрос "Как сейчас модно покрасить волосы?", вы сможете изменить имидж даже в домашних условиях – некоторые цвета волос идут без сложных переходов.

Итак, какой цвет волос сейчас в моде – 5 обворожительных оттенков, которые омолодят образ и заставят ваше сердце стучаться быстрее:

1. В 2023 году в моду вернулся рыжий цвет волос. Самым популярным будет медно-коричневый оттенок. Только это не кричащий медный цвет, а очень тонкий, теплый и нежный. Вы можете сделать этот цвет светлым или темным, как вам угодно. Зато вы можете подобрать оттенок, который идеально подходит к вашему лицу и освежает его. Медно-коричневый, без преувеличения, самый красивый цвет волос 2023.

Медно-коричневый цвет волос 2023 / Instagram

2. Модное окрашивание 2023 немыслимо без теплого каштанового оттенка. Стилисты называют этот цвет волос "дорогая брюнетка". Теплый каштановый действительно очень востребованный, это по-настоящему суперцвет, который подходит почти всем. Только никаких холодных ноток – акцент нужно делать именно на теплые тона. Кроме того, можно несколько прядей сделать чуть светлее – это добавит волосам шикарного объема.

Теплый каштановый цвет волос 2023 / Instagram

3. Еще один модный цвет волос 2023 – карамельный блонд. Это универсальный цвет волос, который подходит практически всем женщинам, поэтому он заслуживает особого внимания. А все благодаря чудесному балансу между холодными и теплыми оттенками. Этот природный блонд станет находкой для тех, кто давно мечтал осветлить волосы, но не готов к кардинальным шагам.

Модное окрашивание 2023 карамельный блонд / Instagram

4. Если хотите знать, какой цвет молодит, то вам сюда: самым удачным вариантом в этом плане станет модное окрашивание 2023 с удивительным названием "Поцелуй солнца". В основе этого цвета - солнечные и маслянисто-золотые тона, и они станут огромным трендом для весны и лета, поскольку они отражают свет и могут придать коже природный свет и визуально омолодить ее.

Модное окрашивание 2023 "Поцелуй солнца" / Instagram

5. В моду возвращается черный цвет волос. В 2023 году будет модно красить волосы в этот готический оттенок и выглядеть смелой, сильной и немного жесткой. Быть темной и немного мрачной сейчас – в это сложное время – вполне уместно.

В моду возвращается черный цвет волос / Instagram

Вам может быть интересно: