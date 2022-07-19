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Какой цвет волос молодит после 50 лет: 7 советов по окрашиванию, которые творят чудеса

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 июля 2022, 03:50

Цвет волос молодит, но только если это теплый цвет, а не холодный. Но не только!

окрашивание волос после 50 лет
Окрашивание волос после 50 лет / Instagram

Говорят, чем старше вы становитесь, тем в более светлый цвет нужно красить волосы. Особенно это актуально после 50 лет – в этом возрасте краска для волос является фантастическим средством против старения. Это мощное оружие, которое может использовать каждая женщина после 50, и которое действительно может остановить время.

Сейчас существует много техник окрашивания волос, и они стали более совершенными. Тенденции окрашивания волос ускоряются, но неизменным остается одно: цвет волос влияет на нашу внешность, улучшает ее и меняет до неузнаваемости. Тем более, что волосы после 50 лет меняют структуру, а цвет буквально просит обновления.

Сегодня мы расскажем вам о том, какой цвет волос омолаживает после 50, а какое модное окрашивание 2022 лучше избегать, чтобы не добавить себе лишних лет. Эти 7 простых советов помогут вам освежить образ и визуально выглядеть на 10 лет моложе.

Какой цвет волос молодит после 50 лет: 7 советов по окрашиванию

Теплый цвет

Запомните, цвет волос молодит, но только если это теплый цвет, а не холодный. Самый модный цвет волос 2022 для женщин за 50 - клубничный блонд. Также особого внимания заслуживает цвет волос карамель, розовое золото и бронзовый.

окрашивание после 50
Теплый цвет волос молодит / Instagram

Седые волосы

Если ваши волосы поседели, то идеальным для вас будет платиновый блонд или вариант, когда на блондинистых волосах будут теплые блики. Исключением из правил будет пастель – это не теплый цвет. Пастель на сером или белом фоне – это модный цвет волос после 50.

Естественный цвет

Еще одно важное правило, которое должны помнить женщины после 50: нужно оставаться как можно ближе к своему естественному цвету волос. Кардинальные изменения, конечно, же, не исключены, но если ищете цвет волос для омоложения, то лучше прислушаться к природе.

Темный цвет

Если вам нравится темный цвет и вы хотите быть брюнеткой, то все равно избегайте черного или очень темного цвета волос. Безусловно, покрасить волосы в темный цвет можно в домашних условиях, эта процедура не требует особых умений, тем не менее, не выбирайте очень темные оттенки – они дико старят.

окрашивание после 50
Слишком темный цвет волос старит / Instagram

Слишком светлые волосы

Если хотите знать, как скинуть 10 лет с помощью окрашивания волос, то учтите и то, что ваши волосы не должны быть слишком светлыми. Всегда должен быть определенный контраст между вашим цветом волос и оттенком вашей кожи, иначе кожа вашего лица приобретет желтоватый цвет с пятнами.

Балаяж или мелирование

Для тех, кто предпочитает красить волосы в технике балаяж или мелирование, есть одно золотое правило: волосы должны быть немного темнее возле корней, а концы – светлее, но ни в коем случае не наоборот.

Светлые пряди

Если вы не хотите полностью красить волосы, то сделайте несколько светлых прядей, которые будут красиво обрамлять лицо. Это модное окрашивание 2022, которое смягчает черты лица, освежает образ и визуально омолаживает его.

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