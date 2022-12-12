Какой цвет лака старит руки после 40 лет: 8 вариантов маникюра, от которых ни капли радости

Не всякий маникюр уместен для женщин после 40 лет. Есть варианты, от которых нужно отказаться, ведь они легко добавляют лишних лет.

Маникюр, который старит руки / Instagram

Первые признаки старения появляются на руках. Вот почему за ними нужно правильно ухаживать, и чем раньше вы это начнете делать, тем лучше. Более того, важно и то, какой лак для ногтей вы используете и что на ногтях рисуете после 40 лет.

Есть оттенки, которые сильно подчеркивают морщины, тем самым визуально добавляют лишних лет. Неудачный маникюр старит, и это факт!

Не играет в вашу пользу и нейл-арт, который уже давно вышел из моды, но который почему-то с завидной регулярностью появляется на ваших ногтях. Запомните: маникюр - переменчив, и это всего лишь маникюр, поэтому не стоит слишком привязываться к каким-то вариантам.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой цвет лака старит руки после 40 лет и какая форма ногтей старит. Наши подсказки помогут вам всегда чувствовать себя уверенно, и у вас никогда не будет желания прятать свои руки от окружающих.

Итак, маникюр, который старит руки после 40 лет - 8 вариантов, от которых нужно отказаться, ведь радости они точно не принесут:

1. Черный маникюр старит. Да, порой хочется выглядеть прогрессивно, но черный лак заставляет женщину выглядеть бледной и дико старит.

Черный маникюр старит / Instagram

2. Однотонный белый маникюр работает против вас. С возрастом многие женщины начинают выглядеть поблекшими, и монохромный белый лак это подчеркивает.

Белый маникюр работает против вас / Instagram

3. Голубой маникюр подходит не всем. Женщина после 40 лет должна избегать синеватых оттенков лака, ведь они делают заметными вены, а это не способствует визуальному омоложению.

Голубой маникюр подходит не всем / Instagram

4. Перламутровый маникюр заставляет выглядеть старше. Каким бы прекрасным ни был перламутровый цвет, но у многих он ассоциируется с 90-ми. Это тот случай, когда за маникюром тянется шлейф прошлого, и кажется, что вы никак с ним не попрощаетесь. А это старит.

Перламутровый маникюр старит Instagram

5. Золотой маникюр старит руки. Все хорошо в меру. Если вы слегка украсите ногти золотистым лаком - ничего страшного не произойдет. А вот обилие золота или серебра на ногтях - это сразу плюс 10 лет.

Золотой маникюр старит руки/ Instagram

6. Острые ногти старят женщину. В последнее время в моде короткие ногти, а длинные варианты, да еще и острые - это то, чего должна избегать женщина после 50 лет. Ничего, кроме удивленных и сочувствующих взглядов окружающим, острые ногти вам не сулят.

Острые ногти старят женщину / Instagram

7. Богатый цветочный маникюр старит. Если вам нравятся цветы на ногтях, не отказывайте себе в удовольствии. Только никогда не рисуйте цветочки на всех ногтях - это вчерашний день и подобный дизайн очень сильно старит.

Богатый цветочный маникюр старит / Instagram

8. Маникюр со стразами добавит лишних лет. Это еще один устаревший вариант, и даже на праздники он уже неактуален. Если вы собираетесь на гламурную вечеринку, то лучше откажитесь от ярких камушков - они визуально делают старше.

Маникюр со стразами добавит лишних лет / Instagram

Вам может быть интересно: