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Какой чай самый полезный для здоровья: свойства, которые невозможно заменить

5 апреля 2023, 13:30
Чай - один из самых популярных напитков среди украинцев.
Чай
Самый полезный чай / https://ua.depositphotos.com/

Кто-то наслаждается его вкусом, кто-то пьет по привычке, а кто-то без чая не может жить. Сегодня расскажем о том, какой чай можно пить бесконечно и какой является самым полезным для человеческого здоровья.

Какой чай самый полезный для здоровья - малоизвестный факт

Чая в мире огромное множество, и у каждого свой эффект. Однако у одного из видов насчитывается такое количество полезных свойств, что он побеждает остальные, и это - белый чай.

Его польза заключается в том, что он обладает большим количеством фторидов, а значит - сохраняет зубы. Помимо прочего, этот вид чая может нормализовать давление, улучать работу сосудов и сердца, а также позитивно снижать холестерин. И даже это не всё, белый чай обладает противомикробным эффектом.

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Какой чай пить утром для бодрости - подарит энергию на весь день

Многие люди утром пьют для бодрости кофе, однако не все. Кто-то не любит кофе, но взбодриться хочет. Для таких людей есть хорошие новости - чай способен не хуже ободрять, чем кофе. Если среди всех видов чай выбрать пуэр, красный чай или улун - вы можете получить тонизирующий и бодрящий эффект практически сразу. Однако если вы хотите более простой вариант - подойдет и зеленый чай с имбирем. Он хорошо придает энергию и тонизирует организм.

Какой чай можно пить каждый день - чтобы не навредить организму

Известно, что некоторые напитки вредны в большом количестве, однако не все. Чай можно пить и каждый день, если правильно подобрать его состав.

Для ежедневного постоянного потребления скорее подойдет травяной чай. Он не только не навредит, но и поддержит организм. Можно пить смеси из календул, мелиссы, пустырника, цикория и боярышника.

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