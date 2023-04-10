Какой чай нельзя пить перед сном и какой можно: любопытные сведения о напитках

Вопрос "Можно ли пить чай перед сном?" отнюдь не новый. Но, тем не менее, с ним сталкиваются все новые и новые поколения чаеманов.

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Чай / коллаж фото УНИАН

Что лучше всего пить перед сном ‒ тема, в общем-то, давняя и хорошо известная. И, в разрезе чая, есть довольно простой и в достаточной степени неожиданный способ проверить, как биологически активные вещества влияют на организм. Попросту взять и выпить чашку кофе перед сном. Если после этого человек, как обычно, спокойно уснет, то, значит, ему на ночь глядя можно выпить чашечку зеленого чая. А вот если организм после чашки кофе реагирует дискомфортно и провоцирует бессонницу, беспокойство, тревожное состояние, то ничего тонизирующего пить не надо. А лучше всего выпить, к примеру, стакан молока или медовой воды с лимоном.

Кроме того, говорят специалисты, лучше всего, если в ночной зеленый чай добавить травы с релакс-эффектом – мятой, мелиссой, ромашкой, чабрецом (они снизят тонизирующий эффект напитка).

Какой чай нельзя пить на ночь

Во-первых, нельзя пить очень горячий чай. Обжигающий напиток может привести к боли в горле, пищеводе и желудке. По словам некоторых медиков, употребление чая, который горячее, чем 62 градуса по шкале Цельсия заметно улучшает чувствительность некоторых органов тела и к ослабляет стенки желудка. А оптимальная температура чая, в свою очередь, должна составлять 53 градуса по шкале Цельсия.

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Во-вторых, наравне со слишком горячим в достаточной степени вреден и холодный чай. Если его пить чашками, одна за одной, то в организме будут скапливаться в мокроты.

В-третьих, очень вредно пить на ночь крепкий чай. Поэтому адепты формата "Чифирнуть бы ништяк" могут сразу проходить мимо. Дело в том, что вещества, которые содержаться в чае, и прежде всего кофеин, могут привести к головным болям, а также к бессоннице. Вот потому-то специалисты и в крайней степени не рекомендуют употреблять чай как минимум за пару часов до сна.

Какой чай лучше пить перед сном

Эксперты сходятся на том, что самым лучший из чаев, который можно употребить в перед сном, это чай с добавлением трав либо фруктов.

Дело в том, что в таких фитосмесях нет ни теина, ни кофеина, ни теофиллина, А это, в свою очередь, даст благотворный для нервной системы результат.

И есть довольно небольшой список травы, который могут оказывать на человека заметный седативный эффект.

Это:

ромашка;

мята;

мелисса;

чабрец;

душица;

валериана.

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