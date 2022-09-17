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Какой чай лучше бодрит – зеленый или черный

17 сентября 2022, 03:30

Зеленый чай бодрит или успокаивает человека, но все зависит от того, как вы его завариваете.

зеленый чай
Зеленый чай по содержанию кофеина - второй после кофе / Фото pixabay.com

Чай остается напитком, у которого фанатов не меньше, чем у кофе. Некоторые переходят с кофе на чай и считают, что он более щадящий для организма. Не утихают и споры о тонизирующем эффекте зеленого и черного чая в сравнении с кофе. Что нужно пить по утрам, чтобы быть бодрым – каждый выбирает сам. Советуем обратить внимание, каким вкусным и полезным может быть чай.

Какой чай бодрит зеленый или черный

Чай содержит очень много веществ и соединений. Среди них – разные аминокислоты, витамины, минералы, эфирные масла, танин, кофеин. Все они импульсивно действуют на мозг и нервную систему. Поэтому после чашки чая мы чувствуем прилив сил и бодрости. Мозг работает лучше, концентрация выше, человек способен воспринимать все больше информации.

Все может зависеть от того, как конкретно вы завариваете чай и сколько заварки добавляете.

Черный чай – ферментированные (окисленные) листья чайного куста. Ферментация сырья для изготовления такого чая составляет 90-95%. Именно поэтому у черного чая такой цвет.

Зеленый чай обрабатывается меньше, он слабоферментированный, сохраняет больше полезных веществ и придает больше бодрости, чем черный чай.

Оба чая содержат витамины А и С, которые прямо влияют на работу всех органов и систем в нашем организме. Причем витамина С в зеленом чае даже больше, чем в цитрусовых.

Все вместе вещества бодрят организм человека. Причем, в отличии от кофе, они действуют более долго. После чашки хорошего чая вам не захочется отправиться обратно спать.

Вопреки популярному мнению, согласно которому в черном чае много кофеина, его там меньше, чем в зеленом чае и кофе. В 200 мл чая 60-70 мг кофеина.

А вот в зеленом чае кофеина гораздо больше. К примеру, во всех зеленых сортах на 10-15 мг больше кофеина. По сути, зеленый чай – второй после кофе по содержанию кофеина. Но нельзя забывать, что крепость напитка снижается из-за различных добавок в чай.

В среднем, зеленый чай содержит от 70 до 85 мг кофеина на 200 мл. Все зависит от того, когда он был заварен, сколько было заварки, какой период времени напиток настаивался.

Почему зеленый чай бодрящий

В зеленом чае есть аминокислота L-теанин, она гармонично сочетается с кофеином и усиливает его действие. В то же время она и замедляет действие алкалоида. Вот почему нервное возбуждение после чая более мягкое и продолжительное, в отличие от эффекта после выпитой чашки кофе.

Какой чай лучше пить утром

Все зависит от ваших личных предпочтений. Нельзя забывать, что если чай настаивается 2-3 минуты, то в это время освобождается кофеин, который бодрит организм. До 10 минут активируются танины, успокаивающие организм.

В общем, чтобы получить бодрящий чай, необходимо настаивать напиток 4-5 минут.

Лучше не пить больше 3-4 чашек чая в день. Крепкий чай не рекомендуется пить после 18:00. Иначе будут проблемы со сном.

Какой чай бодрит

Если мы говорим о видах чая, которые тонизируют – это Шу Пуэры и красные чаи. Чем выше сорт, тем более четкий эффект. К примеру, из пуэров нередко советуют рассыпной Гун Тин. Из красных – Золотые нити или Сосновые иглы.

Вот красный чай – бодрит и согревает, насыщает организм. Его можно пить во время рабочего дня, можно и утром. Какой вкус и эффект вам понравится вопрос личных предпочтений.

Хорошо бодрит утром качественный и правильно заваренный черный пуэр. Иногда его можно пить натощак. Чай положительно влияет на пищеварение и чистит организм. Пуэр даже может помочь похудеть.

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