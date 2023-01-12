Какой будет минимальная пенсия в 2023-м и как правильно ее оформлять

К сожалению, не следует забывать о том, что бюджет Украины на 2023 год не предусматривает повышение прожиточного минимума (из-за войны, которую развязала Россия против нашей страны) А, стало быть, ответ на вопрос "Сколько будет пенсия в 2023?" прост – такой же, как и в 2022 году.
В целом около 800 млн грн. заложено в украинский бюджет-2023 на социальные выплаты. Чуть более четверти (223 млн грн) из них выделят на пенсии.
Какая минимальная пенсия будет в 2023 году?
Размер минимальной пенсии на 2023 год составит 2093 гривен –после того, как размер прожиточного минимума в Украине в декабре прошлого года повысили на 66 грн.
Дополнительные выплаты. В 2023 году в Украине планируют ввести дополнительные выплаты для лиц, которые получают пенсию меньше минимальной, а также тех, кто имеет большой страховой стаж.
За каждый год переработки стажа (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) планируется доплата по 20,93 грн.
Как выйти на пенсию в 2023 году
Но, чиновники напоминают, что условия для того, чтобы выйти на пенсию, в 2023 году изменятся –и, как обычно, в вопросе повышения уровня трудового стажа:
- Если человек захочет выйти на пенсию в 60 лет (то обязателен будет трудовой стаж в 30 лет и более).
- Если у людей стаж только 20 лет, то они смогут выйти на пенсию не раньше, чем им исполнится 63 года.
- Если человеку исполнилось 65, то для того, чтобы оформить пенсию, ему достаточно иметь 15 лет стажа.
Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме.
Повысят ли пенсии в 2023 году
Кабмин планирует провести индексацию пенсий в марте 2023 года. Но, к сожалению, повышение ожидается всего на 5%. В частности, особое внимание будет уделено повышению пенсий научных сотрудников и государственных служащих.
Минимальная пенсия по возрасту в Украине будет составлять – 2093 грн, а вот максимальная пенсия по возрасту ровно вдесятеро больше − до 20920 грн.
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