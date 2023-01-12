Каждый новый год украинцы-пенсионеры и люди предпенсионного возраста задаются вопросом: "Какая минимальная пенсия в Украине?". Ответим на него.

Какой будет минимальная пенсия в 2023-м и как правильно ее оформлять / коллаж УНИАН

К сожалению, не следует забывать о том, что бюджет Украины на 2023 год не предусматривает повышение прожиточного минимума (из-за войны, которую развязала Россия против нашей страны) А, стало быть, ответ на вопрос "Сколько будет пенсия в 2023?" прост – такой же, как и в 2022 году.

В целом около 800 млн грн. заложено в украинский бюджет-2023 на социальные выплаты. Чуть более четверти (223 млн грн) из них выделят на пенсии.

Какая минимальная пенсия будет в 2023 году?

Размер минимальной пенсии на 2023 год составит 2093 гривен –после того, как размер прожиточного минимума в Украине в декабре прошлого года повысили на 66 грн.

Дополнительные выплаты. В 2023 году в Украине планируют ввести дополнительные выплаты для лиц, которые получают пенсию меньше минимальной, а также тех, кто имеет большой страховой стаж.

За каждый год переработки стажа (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) планируется доплата по 20,93 грн.

Как выйти на пенсию в 2023 году

Но, чиновники напоминают, что условия для того, чтобы выйти на пенсию, в 2023 году изменятся –и, как обычно, в вопросе повышения уровня трудового стажа:

Если человек захочет выйти на пенсию в 60 лет (то обязателен будет трудовой стаж в 30 лет и более).

Если у людей стаж только 20 лет, то они смогут выйти на пенсию не раньше, чем им исполнится 63 года.

Если человеку исполнилось 65, то для того, чтобы оформить пенсию, ему достаточно иметь 15 лет стажа.

Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме.

Повысят ли пенсии в 2023 году

Кабмин планирует провести индексацию пенсий в марте 2023 года. Но, к сожалению, повышение ожидается всего на 5%. В частности, особое внимание будет уделено повышению пенсий научных сотрудников и государственных служащих.

Минимальная пенсия по возрасту в Украине будет составлять – 2093 грн, а вот максимальная пенсия по возрасту ровно вдесятеро больше − до 20920 грн.

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