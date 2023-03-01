Какое тесто лучше всего подходит для пиццы: не уступит итальянскому рецепту

Вкусная, тонкая и мягкая пицца - мечта многих хозяек и любителей. В новом материале расскажем, как её сделать.

пицца / Фото pixabay.com

В рецепте приготовлении пиццы самое важное - основа. Именно от неё зависят практически все впечатления, которые можно получить от блюда, ведь твердая и пресная основа затмит любую, даже самую вкусную начинку.

Какое тесто лучше всего подходит для пиццы - безошибочный выбор

Именно тесто отличает пиццу от простого открытого пирога, однако всё равно каждая хозяйка выбирает на свое усмотрение. Для того, чтобы пицца получилась более тонкой и хрустящей - можно воспользоваться готовым выставленным на продажу бездрожжевым слоеным тестом. Оно идеально подходит для пиццы.

Если же хочется более пышную основу - можно воспользоваться дрожжевым тесто и или сделать его самостоятельно. Пицца - это блюдо, не имеющее одного универсального рецепта, потому здесь каждый волен выбирать по вкусу и предпочтениям.

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Как смягчить тесто для пиццы - избегаем твердости

Твердая и жесткая основа в пицце - настоящая трагедия для повара, однако это можно исправить и избежать. Причиной твердости может стать несколько факторов: это и срок годности дрожжей, и состав муки, и способ замешивания. Для того, чтобы основа не была твердой, стоит следовать нескольким правилам: после замешивания теста необходимо добавить в него немного оливкового масла холодного отжима, также маслом стоит обработать противень. Помимо прочего, перед приготовлением можно смазать края пиццы желтком, а после выпекания пропарить ее, накрыв полотенцем на 5-7 минут.

Почему рвётся тесто на пиццу - причины главной проблемы

В приготовлении пиццы как и в жизни - важен баланс, всё дело в том, что на правильность теста влияет количество влаги в нем.

Очень сухая пицца будет рваться, потому что для поддержания гладкости и эластичности не хватает влаги. Однако не всё так просто. Если превысить влажность теста свыше 70% - оно также будет рваться и станет невозможным к растягиванию. Потому стоит выдержать уровень влаги в пределах 60-70%.

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