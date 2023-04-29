Какое самое полезное сало: хитрый фокус поможет выбрать настоящий деликатес

Какой толщины должно быть сало - настоящие гурманы знают ответ наизусть.

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Какой кусок сала лучше / УНИАН

При выборе сала стоит полагаться не только на вкус, но и прислушиваться к советам опытных людей, которые могут помочь в выборе качественного продукта. При этом при выборе сала следует обращать внимание на его внешний вид, а также на запах продукта. Это поможет не ошибиться при выборе и получить качественный и свежий "деликатес", ведь вопрос о том, где самое лучшее сало у свиньи волнует многих гурманов.

Какой кусок сала лучше

Несмотря на богатство выбора стоит помнить основную "заповедь" гурмана: наиболее вкусным считается сало, полученное со спины, а также с боковой части туши. Большое преимущество такого куска – оно более мягкое и имеет наименее толстую шкуру.

Не забывайте о том, что если вы остановили свой выбор на сале с щековины, шеи или головы, то оно окажется более жестким, а также будет иметь гораздо более толстую шкуру. При этом получить сало с мясными прослойками можно выбрав продукт с брюшной части туши.

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Какой толщины должно быть сало

Даже по внешнему виду сала можно определить приблизительный возраст свиньи, с которой оно было получено. Обратите внимание на толщину продукта – если она не превышает 4-6 сантиметров, значит хрюша не была "пенсионеркой".

О многом также скажет и шкурка – у не старых свиней она светлая, в отличие от старых особей. При этом от покупки сала немолодой свиньи, а также с темной шкурой и со щетиной лучше воздержаться.

Где самое нежное сало у свиньи

Если вы отдаете предпочтение нежному и не жилистому салу, тогда лучшим выбором станут кусочки, полученные с боков и со спины;

Для приготовления горячих блюд обычно делают выбор в пользу продукта более жесткого – с шеи и щек;

В случае выбора сала для последующей термообработки, остановитесь на кусках с брюшной части туши.

Какое самое полезное сало

У каждого гурмана может быть свой индивидуальный вкус, но есть незыблемые правила, которые говорят о том, что для организма наиболее полезным является употребление соленого или маринованного сала. При этом жареное или копченое сало может негативно сказаться на организме и даже стать источником проблем со здоровьем.

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