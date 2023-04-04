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Какое самое лучшее удобрение для помидоров: копеечное средство творит чудеса

4 апреля 2023, 03:30
Чем подкормить помидоры для богатого урожая - хитрый секрет опытных огородников.
помидоры
Удобрения для помидор в домашних условиях / фото ua.depositphotos.com

Помидоры являются одним из самых популярных и распространенных видов овощей. Многие любят их как в сыром виде, так и солеными, а также квашенными.

Томаты предпочитают выращивать как обычные огородники, так и аграрии в крупных хозяйствах. При этом даже у самых опытных дачников порой возникает вопрос - чем подкормить помидоры в первый раз.

Что нужно сделать чтобы было много помидор

Если нужно получить хороший урожай помидоров, тогда лучше прислушаться к советам опытных огородников, которые знают старинные правила. Ведь богатого урожая вряд ли можно ожидать, если не проводить подкормку растений на грядке.

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Обратим внимание на то, что среди наиболее эффективных способов стимулирования роста помидоров выделяют дрожжевое питание.

Кроме того, следует не забывать о необходимости чередования полива помидоров:

  • одна неделя идет обычная поливка;
  • следующая неделя поливку делают с подкормкой.

Чем подкормить томаты: народные средства

Среди народных средств выделяются сразу несколько, которые были известны еще нашим бабушкам и дедушкам. Однако за все время они показывают стабильный результат.

Удобрение из куриного помета:

  • возьмите куриный помет из пропорции 2 частей на 1 часть воды;
  • смесь закройте крышкой в емкости и дайте настояться до трех дней;
  • непосредственно перед внесением необходимо разбавить смесь водой (соотношение 1:10).

Удобрение из золы:

  • возьмите обычную древесную золу (из мангала или камина);
  • вносите под кусты помидоров из расчета до 4 стаканов на куст;
  • процедуру следует проводить по влажному грунту (после дождя или полива).

Удобрение "ассорти":

  • в емкость (ведро) добавьте коровяк (расчетный объем 10 л);
  • добавьте 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей;
  • после этого внесите 3 л сыворотки и ведро крапивы (10 л).

Чем подкормить томаты чтобы было больше завязи

Огородники знают, как отче наш, что роскошного урожая помидоров не добиться без внесения определенного вида подкормки. Ведь во время цветения томаты остро нуждаются в фосфоре, а также калие.

Как обогатить почву калием и фосфором:

  • используйте подкормку простой суперфосфат;
  • вносите на подкормку двойной суперфосфат.

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