Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

Где самое нежное сало у свиньи - неожиданный ответ удивит опытных гурманов.

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Какое сало лучше: с прослойкой или без / Фото ua.depositphotos.com

Сало неизменно пользуется отменным спросом и народной любовью. Продукт давно зарекомендовал себя с наилучшей стороны и является одной из наиболее популярных закусок.

Несмотря на это у многих периодически возникает вопрос при выборе – какая часть свинины лучше для сала.

Почему сало полезно

Невероятно, но факт. Медики давно заметили, что умеренное употребление свиного жира (того же сала) благотворно отображается на функционировании предстательной железы. При этом замечен еще один "феномен", который характеризуется повышением либидо.

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Кроме того, есть точные данные о том, что сало также способствует снижению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени.

Где самое вкусное сало

Не секрет, что гурманы предпочитают лакомиться салом, полученным со спины свиной тушки, или с боковины. Эти кусочки и являются наиболее вкусными и нежными. И объяснение тут простое – ведь здесь у свиньи наименее толстая шкура. Другое дело сало, полученное с головы, шеи и щековины. Здесь свиная шкурка достаточно толстая, при этом само сало может отличаться жесткостью.

Какое сало лучше с прослойкой или без

На каждую часть сала найдется свой ценитель. Кому-то нравится нежный кусочек со спинки, а кому-то по душе сало с мясными прослойками. Тут только стоит учитывать то, что более жестковатые куски с толстой шкурой с шеи и щек обычно идут на приготовление горячих блюд. При этом сало, полученное с брюшной части, наиболее подходящим для употребления становится после определенной термообработки.

Сало генеральское: в чем отличие

Наверняка каждому знаком специфический вид сала, которое называют генеральским – толстый белый слой с розоватой мясной прослойкой, или даже с несколькими поочередно. Его отличительная черта – наличие мясных прослоек. Обратим внимание, что такого результата добиваются, соблюдая специальный режим кормления, при котором откорм чередуется с голоданием. А свое название этот вид сала получил из-за сходства с генеральскими лампасами.

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