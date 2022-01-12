Какое растение может защитить организм от инфекций - открытие ученых

Какое растение может защитит организм от инфекций - открытие ученых / Tripl3 D / flickr.com

Польские исследователи рассказали об источнике антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. Результаты их работы были опубликованы в журнале Molecules.

Сотрудники Познаньского университета естественных наук выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Данные вещества снижают уровень окислительного стресса, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.

"Исследования показали, что содержание фенолокислот и флавоноидов в экстрактах определяет их антибактериальную активность. Из анализируемых соединений наибольшее влияние на высокую антибактериальную активность экстрактов бузины оказали апигенин, кемпферол и феруловая, протокатеховая и п-кумариновая кислоты", - заявили исследователи.

С их мнением согласились и американские ученые из Института здоровья Франклина. Они проанализировали скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. В программу лечения контрольной группы бузину не добавляли. Всего в эксперименте поучаствовали 180 человек.

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Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.