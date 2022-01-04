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Какое питание поможет легче всего пережить похмелье - ответ медиков

4 января 2022, 22:57

По мнению медиков, основная причина неприятных последствий употребления алкоголя заключается в свойствах этанола выводить из организма чересчур много жидкости.

Похмелье
Похмелье / ua.depositphotos.com

Некоторые продукты способны облегчить тяжелые симптомы похмелья, особенно если употреблять их на завтрак. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

По мнению медиков, основная причина неприятных последствий употребления алкоголя заключается в свойствах этанола выводить из организма чересчур много жидкости. Так что первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно называют простую воду. Однако вместе с водой из организма выводится множество полезных веществ. И потому специалисты посоветовали обратить внимание на правильные блюда, которые смогут привести в чувство после застолья.

Первым универсальным способом немного восстановиться после похмелья врачи назвали включение в "похмельный завтрак" яиц.

"Яйца богаты питательными веществами, которые могут работать как лекарство. Также они содержат аминокислоту цистеин, которая используется вашим организмом для выработки антиоксидантного глутатиона. По данным Национальной медицинской библиотеки, это полезно при похмелье, потому что алкоголь снижает уровень глутатиона в организме, затрудняя расщепление токсичных побочных продуктов метаболизма алкоголя", — говорит специалисты.

Одно из важных веществ, которое мы теряем при обезвоживании, — калий. Для его восполнения рекомендуют популярный "суперфуд" — авокадо.

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Напомним, ранее врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью Главреду, как нужно употреблять алкогольные напитки в новогодние и рождественские праздники и оставаться вполне бодрым и дееспособным.

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